Livia Brito se pronuncia sobre su estado de salud tras alarmar a muchos días atrás con una foto desde el hospital La actriz cubana se dejó ver este miércoles a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito Livia Brito | Credit: Mezcalent Livia Brito, la protagonista de exitosas telenovelas como Muchacha italiana viene a casarse y La desalmada, generó este martes gran preocupación entre sus seguidores luego de compartir una imagen a través de sus historias de Instagram en la que aparece acostada en la camilla de un hospital. "Me enferme bebés", escribió la actriz cubana junto a la instantánea. Si bien en ese momento no dio más detalles sobre lo sucedido, la intérprete de 35 años sí reapareció al día siguiente para tranquilidad de sus fans por medio de las redes sociales. Lo hizo desde una de las locaciones de la telenovela de TelevisaUnivision Mujer de nadie, historia que graba desde principios de marzo en México bajo la producción de Giselle González. En el video de unos pocos segundos de duración que compartió en sus historias de Instagram Brito aparece caracterizada de su nuevo personaje lista para grabar unas escenas en compañía del actor de origen brasileño Marcus Ornellas, quien será su galán en el melodrama. "Ya mucho mejor todo mis bebés", informó Livia. Livia Brito Livia Brito en las grabaciones de Mujer de nadie | Credit: Instagram Livia Brito "Hoy ya estoy de regreso grabando para ustedes", agregó la también influencer. La actriz, quien cuenta con 7 millones de seguidores en Instagram, también se dejó ver haciendo yoga, disciplina que suele practicar y que le ayuda a tener un mayor control físico y mental. Livia Brito Livia Brito haciendo yoga | Credit: Instagram Livia Brito SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento, Brito no ha especificado cuál fue el contratiempo de salud que sufrió y que la llevó a tener que ser ingresada en un hospital a principios de esta semana. Pero, teniendo en cuenta que ya está de regreso en el trabajo, no debió ser nada grave.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Livia Brito se pronuncia sobre su estado de salud tras alarmar a muchos días atrás con una foto desde el hospital

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.