Livia Brito se defiende tras ser acusada por reportero de agredirlo La actriz cubana Livia Brito fue acusada de agresión por un reportero. Así se defendió la estrella de la telenovela La desalmada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito grabó un video en Instagram Stories defendiéndose de un reportero que la acusó de agredirlo. Roberto Hernández del programa Ventaneando compartió en sus redes sociales un mensaje acusando a la actriz cubana de intentar golpearlo. La protagonista de La desalmada no se quedó callada y contó su versión. "Le dije: 'porfa ya no me sigas grabando, ponle pausa'", dijo Brito, refiriéndose al reportero. "Tenía el celular así grabándome. Lo que hizo fue voltear la cámara, lo acostó, lo puso de esta forma y continuó grabando, entonces lo que hice fue ponerle pausa yo a su celular", contó la actriz en un video. Brito asegura que no hubo agresión de su parte. "Y ya, eso fue lo que pasó", dijo la actriz. "Chicos con mucho gusto les regalo las entrevistas, pero cuando tenga tiempo", aseguró a otros miembros de la prensa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Livia Brito Credit: Instagram/@liviabritopes Hernández escribió en sus redes sociales que Brito no sabía tratar a la prensa. "Siempre saca a flote sus impulsos violentos y agresivos. Ahora entiendo más lo que le tocó vivir a mi estado paparazzi @eze25", expresó, refiriéndose al fotógrafo Ernesto Zepeda, quien el 2020 demandó a la actriz y a su novio Mariano Martínez por presunta agresión. Una jueza desestimó el caso de Zepeda, determinando que las acciones del paparazzi fueron "un ataque a la privacidad e intimidad de las personas", reporta Univision. Roberto Hernández Gallardo; Livia Brito Credit: Instagram/@robertohega En sus redes sociales, Roberto Hernández de Ventaneando lanzó una advertencia a sus colegas. "Amigos de la prensa cuídense o de preferencia eviten acercarse a entrevistar a esta mujer. Suele golpear, intimidar, y hasta mi celular intentó quitarme", alegó. "No entiendo porqué Televisa sigue teniendo a esta mujer en sus filas. Por fortuna hubo testigos, todo quedó grabando", añadió. Livia Brito Credit: (Medios y Media/Getty Images) Por su parte, Livia Brito aclaró en Instagram: "Con gusto doy entrevistas pero cuando no esté en horario de trabajo y sean previamente pactadas".

