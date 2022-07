Livia Brito aclara el escándalo en el que se ha visto envuelta: "Está utilizando mi nombre" Tras unas informaciones relacionadas con su novio Mariano Martínez, la actriz ha compartido unos videos para poner sobre la mesa su verdad y desenmascarar a quienes están detrás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito vive un momento profesional lleno de proyectos y éxitos televisivos, entre otros Mujer de nadie, su nueva telenovela. Sin embargo, la actriz utilizaba sus redes este jueves para aclarar un triste suceso que le ha tocado vivir en lo personal. Con la salida a la luz de unas supuestas acusaciones a su novio Mariano Martínez por parte del asesor de imagen Enrique Hernández, quien le señaló en sus redes por un supuesto secuestro de días en la casa del entrenador, la intérprete ha salido a relucir. Con el fin de aclarar todo y evitar que la involucren más en algo algo así, Livia grabó unas historias en su perfil de Instagram contando con detalle cómo le ha afectado y la gran mentira de la que ha sido víctima. "Están saliendo una serie de entrevistas y de acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando", empezó diciendo respecto a este supuesto suceso entre Mariano y el estilista mencionado. Lo que la artista cubana quiso que todo el mundo supiera es que ella no conoce de nada a este estilista y que jamás ha trabajado con él. "Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacer fama, no es mi estilista, nunca lo contraté, nunca crucé palabra con él, ni en las redes sociales ni en vivo", aclaró con el fin de no ser involucrada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ella se desligó por completo de esta persona asegurando que usó su nombre para ganar fama, no mencionó lo relacionado a la denuncia y las acusaciones del estilista a su pareja por supuesto secuestro. "No tengo ni idea de lo que está pasando, justo voy a empezar a checar", se limitó a decir. Por su parte, Kike hizo públicos unos videos contando entre lágrimas la supuesta historia de violencia y secuestro vivida y que ya está puesta en manos de la justicia. Hasta el momento de esta nota, las redes del entrenador físico, Mariano, no han informado de nada de lo concerniente a todo este asunto que le salpica.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Livia Brito aclara el escándalo en el que se ha visto envuelta: "Está utilizando mi nombre"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.