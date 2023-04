Livia Brito revela la razón que le ha impedido cumplir el sueño de ser mamá La actriz habló abiertamente de su salud y contó que lo que tiene lo heredó de su mamá y sus abuelas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito, que ha expresado abiertamente su deseo de ser madre en el pasado, explicó la verdadera razón por la cual aún no ha podido quedarse embarazada. En un encuentro con la prensa mientras caminaba por las calles de Ciudad de México, la protagonista de La desalmada dio a conocer que tiene endometriosis y explicó que está de nuevo en un tratamiento de fertilidad para tener gemelos. "Estoy otra vez en tratamiento porque tengo un problema médico, se llama endometriosis, es una cuestión que tengo que llevar tratamiento para poder embarazarme. Por eso no me he podido embarazar", dijo ante las cámaras de Despierta América (Univision). "Me acabo de hacer la extracción de los óvulos, pero todo bien, en buen camino, si Dios quiere pienso yo que sí [saldrá embarazada]", dijo tras señalar que su dolencia también la padecen su hermana, madre y abuelitas. Brito aconsejó a las mujeres congelar sus óvulos antes de los 30 años porque, señaló, la cantidad de reserva ovárica se reduce a medida que pasan los años y resulta más difícil tener un bebé. Livia Brito Credit: Photo by John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Cuando los periodistas le preguntaron si estaba abierta a adoptar, contestó afirmativamente. Sin embargo, manifestó estar positiva en que el tratamiento va a funcionar gracias a los avances de la ciencia en materia de fertilización. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la Clínica Mayo, la endometriosis es un trastorno a menudo doloroso en el cual el tejido que normalmente recubre el interior del útero crece fuera de este órgano. Puede causar dolor, a veces grave, especialmente durante los períodos menstruales y también se pueden conducir a problemas de fertilidad.

