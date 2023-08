Así reaccionó Livia Brito al ser preguntada por Raúl de Molina sobre "el fotógrafo que fue agredido" La actriz cubana estuvo este martes en vivo desde México en El gordo y la flaca (Univision) promocionando el estreno de su nueva telenovela Minas de pasión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito Livia Brito; Raúl de Molina | Credit: El gordo y la flaca (x2) Univision se vistió anoche de gala a las 10 p. m., hora del Este, con el esperado estreno de Minas de pasión, la nueva telenovela que protagoniza Livia Brito. Horas antes, la actriz estuvo en vivo desde México en el programa El gordo y la flaca (Univision) hablando con sus conductores, Raúl de Molina y Clarissa Molina, sobre su participación en esta historia que es una versión libre de la exitosa telenovela La Patrona. "Qué gusto estar con ustedes, muchas gracias por el espacio", expresó Brito. Livia Brito Livia Brito en El gordo y la flaca | Credit: El gordo y la flaca De Molina fue el primero en hablar con la actriz. "Un placer tenerte aquí, quería preguntarte cómo es tu personaje en la novela, cuéntame un poquito sobre Emilia, el personaje que haces en esta novela que se estrena esta noche en Univision", comenzó preguntándole el conductor. "Emilia es un personaje muy honesto, muy dinámico, es muy visceral. Sufre una violación al principio de la historia y entonces es lo que la marca y como que no tiene filtros al hablar. También se defiende muchísimo en contra de los hombres porque trabaja en una mina y sufre de acoso sexual, entonces quiero que las mujeres que nos están viendo se empoderen porque a veces no nos damos cuenta de que estamos pasando por este tipo de cosas", dijo. "Y después viene Victoria, que es este personaje que están viendo aquí, que es mucho más paciente, es mucho más analítica y viene por justicia, a que le devuelvan todo lo que le quitaron". Livia Brito Livia Brito en El gordo y la flaca | Credit: El gordo y la flaca La pregunta de Raúl de Molina Aunque la entrevista era para hablar de la telenovela, el presentador quiso aprovechar que tenía en vivo a Livia para preguntarle por un polémico asunto que involucra a la actriz. "Livia hablando de otra cosa, el otro día te tuvimos aquí con el problema que sigue con el fotógrafo, que fue agredido hace más de un año atrás, en qué quedó todo esto porque teníamos una historia tuya desde México de eso", quiso saber de Molina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pregunta tomó en un inicio por sorpresa a Brito. "Bueno, estamos hablando de la novela mi querido Raúl", dijo Brito, quien supo salir muy bien del paso. "Ese caso lo está llevando ahorita un abogado. El caso penal ya se resolvió, nos dieron a nosotros la razón, se puede decir. Y el caso civil se está resolviendo también, pero va bien", contó. "Son casos legales que se tienen que ver y pues ni modo ahí vamos".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así reaccionó Livia Brito al ser preguntada por Raúl de Molina sobre "el fotógrafo que fue agredido"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.