"Ya quiero ser mamá": el plan de Livia Brito para el próximo año A sus 35 años, la actriz Livia Brito sabe que la maternidad es uno de sus propósitos para el 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡El reloj biológico de la actriz Livia Brito ha comenzado a sonar! A sus 35 años, la cubana sabe lo que quiere y no tiene dudas en que quiere convertirse en mamá no de un niño, sino de dos. Así lo ha dado a conocer en el programa Hoy (Televisa), donde la protagonista de "La desalmada" aseguró que convertirse en madre era uno de sus deseos para el 2022. "Lo que venga siempre es bueno, se agradece lo que sea, ¿qué le puedo pedir?… yo creo que tener un bebé, le podría pedir tener un bebé, si se da, pues adelante… ¡estoy trabajando en eso!", aseguró. "Sí, ya quiero ser mamá, yo creo que dos bebés, obviamente todo a su tiempo, su proceso, pero ya estoy planeando ser mamá, sí se da ahorita adelante, sino pues hago otro proyecto", dijo la actriz. También indicó que es un deseo que tiene desde hace muchos años, pero que si no sucede ahora mismo no importa, pues le va muy bien tanto en lo personal como en lo profesional. "Ya llevo planeando esto pues desde que tenía 15 años", contó. "Tiene muchos años y pues ya es tiempo, digo no es que esté vieja, pero ya llega un punto de la mujer en que ya como que tienes una llamada de maternidad y yo creo que ya es mi momento". Brito afirmó que de convertirse en mamá, se alejará un tiempo de la televisión para dedicarse exclusivamente a la maternidad. "Un retiro yo creo que de un año. Son nueve mese de embarazo, ya después el tiempo para estar con mi baby y en lo que nos recuperamos las mujeres que, pues llevamos un proceso y todo eso, regreso", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una reciente entrevista para el programa Pinky Promise, la actriz hizo fuertes declaraciones donde afirmaba que en Televisa la hicieron pagar derecho de piso. "Me hicieron pagar derecho de piso. Me acuerdo que tenía una escena de traje de baño y el floor manager era en ese momento una mujer, me acuerdo perfectamente y lo digo aquí públicamente: 'Te pasaste'", dijo. "Ella vendía cosas, bufandas, gorros y no sé qué tanta cosa, pero yo no tenía dinero ni siquiera para comer, entonces como yo no le compraba cosas, tenía una escena en todo el día y me acuerdo que llegué a las 7 de la mañana y me puso mi cena hasta las 9 de la noche", añadió.

