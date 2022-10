El anuncio de Livia Brito sobre su vida personal que le impedirá grabar el próximo año La desalmada 2 La actriz cubana hizo el anuncio este martes a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La segunda temporada de La desalmada, que iba a comenzar a grabarse a principios del próximo año, tendrá que esperar. Su protagonista, Livia Brito, anunció este martes a través de las redes sociales el importante paso que ha decidido dar en el terreno personal y que le impedirá grabar los nuevos capítulos de la exitosa telenovela que protagonizó en 2021 junto con José Ron. "Les voy a dar una noticia que me la tenía guardadita, no la había dicho porque estaba yo esperando a ver si yo me decidía o no", comenzó compartiendo la actriz cubana. La heroína de exitosos melodramas como De que te quiero, te quiero y Muchacha italiana viene a casarse anunció emocionada que ya está planeando convertirse en madre. "Mi productora, que es Televisa, tenía planeada hacer la segunda parte de La desalmada, iban a comenzar en febrero de 2023 las grabaciones y yo estaba superemocionada, yo lo quería hacer […]. Tuve plática con el Güero Castro [productor ejecutivo], tuve plática con los jefes y les dije que yo estaba planeando y quería embarazarme", explicó la intérprete de 36 años. Livia Brito Credit: Instagram Livia Brito "Yo creo que ya llegó el momento, tengo muchas ganas hace mucho tiempo de embarazarme y por eso se detuvo un poquito la producción de La desalmada 2", agregó Brito, quien espera poder convertirse en madre por partida doble. "Yo estoy esperando que sean cuates, mellizos, gemelos, que sean dos de una vez porque soy una persona que me gusta todo el tiempo estar trabajando, entonces obviamente cuando esté embarazada y cuidando a mis bebés voy a querer estar con ellos y dudo mucho que a los 3 meses vaya a estar trabajando la verdad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brito, que cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram, no piensa, sin embargo, abandonar su carrera, por lo que confía en poder grabar en algún momento La desalmada 2. "Cuando llegue el momento que tenga yo ya a mis bebés pues ya va a ser la segunda parte si así Dios lo quiere, si mi salud me lo permite, si mis bebés me lo permiten, si muchas cosas lo permiten. Y yo estoy superemocionada primero con esta gran noticia que por fin ya estoy tomando el paso de planear un embarazo y luego de seguir con mi carrera", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El anuncio de Livia Brito sobre su vida personal que le impedirá grabar el próximo año La desalmada 2

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.