Livia Brito abre las puertas de su casa y muestra su rincón favorito: su gimnasio La protagonista de exitosas telenovelas como Muchacha italiana viene a casarse abrió recientemente las puertas de su hogar al programa Hoy, donde mostró por primera vez el interior de su departamento. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Livia Brito, la protagonista de exitosas telenovelas como Muchacha italiana viene a casarse y La piloto, abrió recientemente las puertas de su hogar al programa Hoy. La actriz, que tiene cinco millones de seguidores en Instagram, compartió a través de las cámaras del matutino de Televisa algunos de los rincones de su departamento, entre ellos la cocina, la sala y el que se ha convertido en su espacio favorito: su gimnasio. "Antes de empezar todo este tema de la cuarentena yo empecé a hacer este gimnasio, desocupé una de las habitaciones del departamento e hice este pequeño gimnasio", compartió la también heroína del melodrama mexicano De que te quiero te quiero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz se suma así a la larga lista de celebridades, entre las que se encuentran Carlos Ponce, Julián Gil y Raúl de Molina, que han mostrado sus hogares durante esta cuarentena, ya sea a través de sus redes sociales o programas de televisión, como fue el caso de la intérprete de 33 años. Además de mostrar el rincón favorito de su casa, Brito también habló de cómo está su familia en Cuba frente a esta pandemia que azota actualmente al mundo. “Están bien bendito Dios todos. Tengo varios familiares que son doctores entonces estábamos con bastante angustia porque obviamente tienen que salir a trabajar y llegar a casa quitarse todo, bueno ya saben todo el protocolo de salud y de protección que llevamos cuando llegamos a nuestras casas, pero bendito Dios todo bien”, expresó.

Livia Brito abre las puertas de su casa y muestra su rincón favorito: su gimnasio

