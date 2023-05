Livia Brito inicia grabaciones de su nueva telenovela Minas de pasión Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería livia brito minas de pasion Credit: Livia Brito IG Tras decir no a La desalmada 2, Livia Brito protagoniza esta nueva telenovela. Mira aquí las primeras imágenes. Empezar galería Livia Brito inicia las grabaciones de Minas de pasión livia brito minas de pasion Credit: Livia Brito IG Livia Brito está súper contenta de iniciar las grabaciones de su nuevo proyecto Minas de pasión, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que protagonizará junto a Osvaldo de León. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Livia Brito en el set "Quiero decirles que esta primera semana de grabaciones me la he pasado increíble, no saben lo mucho que extrañaba volver a los estudios de grabación, y toparme con colegas", expresó Livia Brito. Minas de pasión es una adaptación de La patrona, la exitosa telenovela de Telemundo que protagonizaron Aracely Arámbula y Jorge Luis Pila en 2013. 2 de 7 Ver Todo Karol G, una sirena colombiana Como toda una sirenita se dejo ver la artista colombiana Karol G. "Para ti esta florecita 🌷 y para mi, este atardecer 🌅". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Dulce María envía hermoso mensaje a su esposo Dulce Maria recurrió a sus redes sociales para desearle un feliz cumpleaños a su esposo Paco Álvarez. "Tu vida es un regalo para mi y para todos los que te amamos. Que Dios siga bendiciéndote y todos tus sueños se sigan haciendo realidad. Soy muy afortunada de poder caminar contigo y compartir mi vida con un hombre tan increíble como tú. Te admiro, y te amo con toda mi alma. Feliz cumpleaños amor de mi vida". 4 de 7 Ver Todo Georgina Rodríguez deslumbra en amfAR Georgina Rodriguez attends the amfAR Cannes Gala 2023 where guests sipped Clase Azul Tequila at Hotel du Cap-Eden-Roc Credit: Victor Boyko/Getty Images for Clase Azul Tequila La pareja de Ronaldo, Georgina Rodríguez, se robó miradas a su paso por la alfombra amfAR, que busca recaudar dinero para la investigación del sida. Un sinnúmero de famosos se dieron cita a la edición numero 29 de la gala, como entre otros, Rebel Wilson, Heidi Klum, Coco Rocha y Adam Lambert. 5 de 7 Ver Todo Eva Longoria, regia en la alfombra Eva Longoria attends the amfAR Cannes Gala 2023 where guests sipped Clase Azul Tequila at Hotel du Cap-Eden-Roc Credit: Victor Boyko/Getty Images for Clase Azul Tequila Eva Longoria también sobresalió en la alfombra azul de la gala amfAR, ataviada con este vestido negro con transparencias. La gala benéfica tuvo lugar en el Hotel du Cap-Eden-Roc en la Riviera francesa, y los invitados degustaron de tequila Clase Azul. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrea Meza, en el mar la vida es más sabrosa La presentadora de Hoy Día (Telemundo), Andrea Meza, empacó maletas y se trasladó a un paraíso tropical para disfrutar de unas merecidas vacaciones junto a su novio. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Livia Brito inicia grabaciones de su nueva telenovela Minas de pasión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.