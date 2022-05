"Me enfermé": Livia Brito genera preocupación con foto desde el hospital La protagonista de exitosas telenovelas como La desalmada compartió este martes lo sucedido a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito Livia Brito | Credit: Instagram Livia Brito Livia Brito suele compartir la cara más positiva y amable de su día a día a través de las redes sociales, donde solo en Instagram cuenta con más de 7 millones de seguidores. Pero este martes la actriz de origen cubano hizo una excepción para informar sobre el contratiempo de salud que sufrió y que la llevó a ser ingresada en el hospital. La intérprete de 35 años compartió por medio de sus historias de Instagram una foto en la que aparece acostada en la camilla de un hospital, lo que como era de esperarse generó inevitablemente gran preocupación y alarma entre sus incondicionales fans. "Y así mi noche de anoche hasta las 5:30 am. Me enfermé bebés", escribió junto a la foto la heroína de exitosos melodramas como De que te quiero, te quiero y La desalmada. Livia Brito Livia Brito en el hospital | Credit: Instagram Livia Brito La actriz no especificó cuál es la enfermedad que la aqueja ni dio más detalles sobre su estado de salud, por lo que hasta el momento todos son incógnitas; sin embargo, por las palabras que compartió se puede deducir que ya habría salido del hospital. Brito graba desde marzo en México la telenovela Mujer de nadie, historia que produce Giselle González para TelevisaUnivision y en la que tiene como pareja a Marcus Ornellas. De hecho, su publicación más reciente en Instagram es un video en el que se recoge cómo transcurren las grabaciones del melodrama en locaciones fuera de la Ciudad de México. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En Mujer de nadie, título provisional de la telenovela, Brito interpreta a Lucía Arizmendi, una joven hermosa que vive con su padre en San Jacinto, Puebla, con quien ha construido una relación muy estrecha y amorosa, y cuya mayor pasión es la fabricación de talavera. El melodrama se estrenará durante la segunda mitad del año en México.

