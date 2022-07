Livia Brito celebra su cumpleaños con nuevo look ¡y romántica sorpresa de su novio! La protagonista de la telenovela Mujer de nadie (Univision) celebró este jueves un año más de vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con su nueva telenovela Mujer de nadie al aire tanto en México como en Estados Unidos, Livia Brito cumplió este jueves 21 de julio un año más de vida. La actriz cubana, quien supera los 7 millones de seguidores en la red social Instagram, recibió sus 36 años con nuevo look. "Me corté el cabello", contó la también heroína del exitoso melodrama La desalmada a sus seguidores. "Terminando la telenovela [las grabaciones de Mujer de nadie] me fui a diseño de imagen, allá en Televisa, y me lo corté. Ya necesitaba un cambio", aseveró. Brito reconoció que le está costando adaptarse al corte debido a que su cabello es "muy chino", "entonces se me hace 'superrizado' y más cuando estoy en la playa no le encuentro acomodo, pero me va a crecer, no importa", dijo. "Pero me siento muy bonita", agregó. Livia Brito Livia Brito con su nuevo look | Credit: Instagram Livia Brito La actriz, quien mantiene desde hace varios años un noviazgo con el entrenador personal Mariano, fue sorprendida por su pareja en su cumpleaños con una romántica sorpresa que no dudó en presumir a través de sus historias de Instagram. Livia Brito Novia de Livia Brito sorprende a la actriz en su cumpleaños | Credit: Instagram Livia Brito "He estado haciendo cosas muy padre el día de hoy", aseveró Brito, quien no pudo pasar esta fechan tan especial en compañía de sus padres. "Pero bueno estoy con mi otra familia. Tengo una prima aquí que me está acompañando con su novio, está mi novio Mariano, que también lo amo muchísimo, y la estoy pasando superbien, muy, muy bien". "No pude estar con mis papás porque tuve que acompañar a mi prima porque mañana se va a hacer una pequeña operación, entonces tengo que ir a acompañarla", explicó. "Pero no importa, cumpleaños sobran, faltan muchos y muchos años". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aun así, Brito no se quedó sin festejo que ya pudo disfrutar de una pequeña reunión en la que la música mexicana tuvo un destacado protagonismo, como mostró en sus redes sociales, donde se dejó ver de lo más cariñosa junto a su pareja mientras un mariachi cantaba de fondo.

