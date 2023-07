Livia Brito anuncia ruptura sentimental Tras cuatro años de relación sentimental, Livia Brito dio a conocer que terminó su romance y compromiso matrimonial con Mariano Martínez ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante cuatro años Livia Brito mantuvo una relación sentimental con Mariano Martínez, con quien se comprometió en noviembre de 2022. De hecho, la actriz mencionó que se alejaría de las telenovelas en busca de convertirse en madre. Ahora, la famosa y el asesor en nutrición dan a conocer que han terminado su romance y lo hicieron a inicios de este 2023. "Por medio de la presente, haremos del conocimiento público que hemos decidido terminar nuestra relación de pareja desde febrero de este año por mutuo acuerdo", escribieron Brito y Martínez en un comunicado que dieron a conocer en sus respectivas cuentas de Instagram. "Ya no somos una pareja sentimental pero aún nos tenemos cariño y respeto". Y continúa en texto. "Agradecemos al público y a los medios de comunicación su comprensión ante esta situación ya que no hablaremos más del tema", agregó. "Todo nuestro cariño y agradecimiento: Livia Brito, Mariano Martínez". Livia Brito Credit: Arturo Holmes/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de telenovelas como La desalmada y Mujer de nadie desactivó los comentarios. Cabe destacar que durante su idilio con Martínez estuvo en el ojo del huracán por diversas situaciones relacionadas con agresiones. La más conocida fue la que ocurrió con el fotógrafo Ernesto Zepeda, ocurrido en una playa de Quintana Roo, México, en junio de 2020. Sin embargo, el 7 de julio de 2022, el asesor de imagen Enrique Kike Hernández informó que había sido secuestrado por el ahora exnovio de Brito; incluso, inició un proceso legal en su contra. Ahora, Livia Brito ha regresado a los melodramas y se prepara para protagonizar la nueva versión de La patrona que ahora llevará por título Minas de pasión. Compartirá créditos estelares con Osvaldo de León.

