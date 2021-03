Litzy: "Estoy destrozada. No entiendo por qué tuviste que partir" La actriz y cantante mexicana compartió la triste noticia en las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si algo caracteriza a Litzy es su amor incondicional por los animales. La actriz y cantante mexicana tiene varias mascotas en su hogar que forman parte de su familia, como el adorable gatito negro, Freddie, que adoptó a mediados del año pasado en plena pandemia. "Les presento a Freddie, es el nuevo integrante de la familia. Nunca me gustaron los gatos, pero todo llega en el momento indicado. Así me imaginaba un gato para mí y cuando lo vi, me enamoré y decidí adoptarlo", escribió en su momento a través de Instagram. Lamentablemente, la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Una maid en Manhattan tuvo que despedirse recientemente de uno de sus inseparables compañeros. Litzy Image zoom Litzy | Credit: Mezcalent Se trata de Gaga, un hermoso perico que formaba parte de su vida desde hace muchos años y con el que tenía una relación muy cercana y especial, como llegó a presumir en muchas ocasiones a través de las diferentes imágenes que compartía en las redes sociales. Destrozada y rota de dolor por su partida, la artista compartió la triste noticia este lunes con las más de 1 millón de personas que la siguen por medio de su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi Gaga, estoy destrozada. No entiendo por qué tuviste que partir y más en estos momentos, pero creo que fue por el gran amor que había en ti y que siempre estabas dispuesta a dar", escribió la intérprete de 38 años junto a una imagen en la que posa con Gaga, un nombre que eligió debido a la admiración que siente por la cantante estadounidense Lady Gaga. Litzy Image zoom Litzy y su inseparable Gaga | Credit: Instagram Litzy "Te amo mi chiquitinga, toda la vida estarás en mi corazón y mis recuerdos más hermosos. Fuiste el mejor regalo. Vuela alto como solo tú sabías hacerlo", agregó Litzy.

