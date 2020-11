Litzy revela la razón de su enemistad con Belinda

“Al otro día, amenazas de muerte de los Belifans, literal”, agregó. “De ‘¿y tú, quién eres?’; ‘Nadie te conoce’; ‘¿de dónde saliste?’, ya saben, porque millennials. Ni no los bloquee, ni les contesté, me reí. Pero sí me impactó porque en mis redes, llenas de menciones en Twitter en Instagram de amenazas de muerte”.

“Bueno, Belinda me bloqueó. La señora, hace como 200 años que pasó eso, pero no la puedo ver en redes, que me gusta mucho como se viste por cierto, no la puedo ver porque me tiene bloqueada. Y dijo: ‘ay mis belifans me defienden’. La neta yo no la ofendí ni me interesa ofender a nadie, ni soy de ese estilo”, relató. “Me río de cosas y tengo buen sentido del humor. No soy atacadora de las artistas”.