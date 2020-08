Litzy presenta al nuevo integrante de la familia: “Todo llega en el momento indicado” La actriz y cantante mexicana presentó a su “nuevo amor”, de quién asegura se enamoró a primera vista. ¡Mira qué adorable! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz mexicana Litzy Domíguez dio la bienvenida oficialmente a un nuevo integrante de su familia y lo presentó a sus seguidores a través de las redes sociales. La también cantante publicó una tierna fotografía de su nueva mascota: un adorable gatito negro llamado Freddie, de quien asegura se enamoró a primera vista y decidió adoptarlo. “Les presento a Freddie, es el nuevo integrante de la familia. Nunca me gustaron los gatos, pero todo llega en el momento indicado. Así me imaginaba un gato para mí y cuando lo vi, me enamoré y decidí adoptarlo”, escribió en sus historias de Instagram. La intérprete de 37 años no se limitó a presentarlo sino que, evidentemente fascinada con su nueva mascota, colgó un video jugando con él y una foto de ella despertando y abrazando a su “nuevo amor”, como le llama. La protagonista de Al otro lado del muro está en uno de sus mejores momentos. Además de celebrar que tiene un nuevo amor también está en una importante etapa de su carrera ya que interpreta a su primer personaje LGBT en la comedia Manual para galanes, del servicio streaming Pantaya. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Es el primer personaje LGBT que hago y eso me llenó de orgullo y de emoción porque es un reto, de alguna manera. La comunidad siempre me ha apoyado muchísimo y para mí era importante interpretar a alguien en el que ellos pudieran verse representados o pensar ‘mira, no es tan complicado abrirse’ y la gente que te quiere te va a apoyar”, dijo a la agencia EFE. En su rol, Litzy interpreta a Mariana, una lesbiana que es dueña de una peluquería para perros. “Esto me encantó porque como actriz quiero que me vean en todas las facetas que se pueden”, agregó a la agencia de noticias.

Close Share options

Close View image Litzy presenta al nuevo integrante de la familia: “Todo llega en el momento indicado”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.