Litzy genera polémica en redes con este comentario sobre Sebastián Rulli, ¿qué dijo? La actriz mexicana desató el enfado de los seguidores del galán argentino al publicar este comentario en sus redes sociales. ¿Qué dijo? By Moisés González ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Rodrigo Guirao, quien dará vida a uno de los protagonistas masculinos de la nueva versión de Rubí, presumió este martes a través de las redes sociales el encuentro que tuvo recientemente con su compatriota Sebastián Rulli, quien se adentró hace 15 años en la piel del mismo personaje que ahora él tiene la oportunidad de desarrollar junto a Camila Sodi y un gran elenco. “Un placer enorme conocer a Sebastián Rulli. Gracias por la charla y los consejos”, escribió Guirao junto a una instantánea en la que posa con la pareja de Angelique Boyer. La foto de ambos galanes revolucionó las redes sociales y generó más de mil comentarios en apenas unas horas, entre ellos el de la actriz mexicana Litzy, quien fuera pareja de Rodrigo hace algunos años en la exitosa superserie de Telemundo Señora Acero. Feliz por esta gran oportunidad laboral que afronta su amigo, la heroína del inolvidable melodrama Una maid en Manhattan no dudó en expresarle todo su apoyo al actor con un mensaje que, sin ella buscarlo ni mucho menos desearlo, generó gran controversia y desató el enfado de los fans de Rulli. ¿Pero qué fue eso que dijo Litzy que generó tanto revuelo en el ciberespacio? “Se me ocurrió ponerle un comentario a mi amigo Rodrigo Guirao expresando y dando mi humilde opinión que Rodrigo me parece 100 veces más bello que Sebastián Rulli y todas las fans de Sebastián se me fueron encima. ¿Es en serio?”, dio a conocer por medio de su perfil de Instagram la actriz, quien padece una enfermedad incurable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no hacía falta la aclaración ya que no lo hizo con ninguna mala intención, Litzy quiso dejar claro que jamás se atrevería a hablar mal de Rulli, entre otras cosas porque ‘no tengo el gusto de conocerlo’. “Que poca tolerancia tiene la gente o que valientes se vuelven en redes sociales. Revísense primero antes de juzgar o señalar a otro cuando mi única intención era halagar a mi amigo a quien quiero mucho”. “Jamás hablé mal de Sebastián ni me atrevería ya que no tengo el gusto de conocerlo. Que sepan que él, sus fans y absolutamente toda la gente que me lee tiene todo mi respeto. La gente que me conoce sabe cómo soy. Así que relájense un chingo todos”, pidió la querida estrella de telenovelas. Advertisement EDIT POST

