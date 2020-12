Close

Litzy narra el terrible accidente que casi le cuesta la vida a su hermano Hace unos días, el hermano de Litzy fue víctima de accidente en su departamento que lo puso en grave peligro. La actriz relata lo ocurrido. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un mes, Luis Domínguez, el hermano de Litzy vivió una terrible experiencia en el departamento donde vive cuando una fuga de gas ocasionó que se incendiara el lugar. Domínguez quedó atrapado en el fuego; lo cual, le ocasionó severas lesiones en diversas partes del cuerpo. RELACIONADO: Litzy revela la razón de su enemistad con Belinda Image zoom Litzy | Credit: Mezcalent “Mi hermano tuvo un accidente terrible; tuvo una fuga de gas en su apartamento y explotó el boiler”, explicó Litzy al diario mexicano El Universal. “Se quemó muchísimo la cara, los brazos; fue una tragedia, algo muy feo para la familia. Y eso cambió la dinámica porque entre la COVID, mi hermano convaleciente y mi mamá cuidándolo”. Pese a las heridas que sufrió su hermano, la cantante asegura que se encuentra en proceso de recuperación; por lo tanto, considera que fue “un milagro” que no tuviera daños irreparables en su salud. Además, pese a lo delicado del suceso, la protagonista de la telenovela Una maid en Manhattan considera que les dejó una lección personal. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Va a sanar perfecto. No fue que perdió un brazo o algo así, gracias a Dios, y no necesitó injertos”, comentó. “Dentro de lo que pasó, hay algo positivo al final porque él está muy fuerte; demostró su valentía, su fortaleza. Está entero. Somos tres mujeres y él, que es el más chico, más mi mamá. Toda la vida ha sido el más mimado y ahora, todas vueltas locas; pegábamos de gritos afuera del hospital y él sabía que nos poníamos así, por eso se puso súper fuerte para todas nosotras”. Ahora, Litzy se prepara para vivir la Navidad en familia.

