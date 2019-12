Litzy defiende a Sherlyn y no descarta convertirse en madre utilizando el mismo método que ella ¿Qué opina la actriz de la decisión de Sherlyn de someterse a inseminación artificial para tener un hijo? By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de encabezar el primer programa de la nueva serie Decisiones, unos ganan otros pierden (Telemundo), Litzy hace balance del año que está a punto de terminar, de gran crecimiento personal, muchos cambios y el que viene quiere amor, mucho amor. ¿Y tal vez un hijo? ¿Qué opina la actriz de la decisión de Sherlyn de someterse a inseminación artificial para tener un hijo? “Decisiones viene completamente renovado, son historias completamente reales y son historias que tienen principio y fin, es un capítulo por separado cada uno””, dijo la actriz en entrevista con MezcalTV. Image zoom Ahora que estamos terminando el año, haciendo balance, ¿qué has aprendido?

“Ha sido un año de muchos cambios, personales y en mi carrera, y encontré que tengo que tener más paciencia, que uno a veces piensa ‘¡ay no, qué va a pasar!’ con esa incertidumbre. Este año aprendí que todo pasa por algo y que siempre es para mejorar y para crecer”. ¿Qué le pides al 2020?

"Para el año que viene yo quiero mucho amor, mucho, mucho amor". ¿Qué te parece la decisión de Sherlyn de someterse a inseminación artificial? ¿Tú lo harías? "No es algo que haya pensado como específicamente, pero sí, es una opción. Creo que si tú quieres ser mamá hay varias maneras de lograrlo y si ese es tu sueño y lo que deseas, me parece maravilloso, y qué bueno que haya tomado esa decisión, y que se atreva y que se lance".

