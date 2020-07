Litzy debuta en su primer papel LGBT Litzy debuta en su primer papel LGBT y da detalles de lo que implicó realizar el personaje de una mujer lesbiana que es dueña de una peluquería para perros. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La serie Manual para galanes representa un doble debut para Litzy, ya que además de incursionar en el género de la comedia, también realiza su primer personaje LGBT; lo cual, tiene muy contenta a la actriz. “Es el primer personaje LGBT que hago y eso me llenó de orgullo y de emoción porque es un reto, de alguna manera. La comunidad siempre me ha apoyado muchísimo y para mí era importante interpretar a alguien en el que ellos pudieran verse representados o pensar ‘mira, no es tan complicado abrirse’ y la gente que te quiere te va a apoyar”, mencionó Litzy a la agencia EFE. “Esto me encantó porque como actriz quiero que me vean en todas las facetas que se pueden”. RELACIONADO: Litzy sufre enfermedad crónica Image zoom En esta historia, la también cantante interpreta a Mariana, una mujer lesbiana que es la dueña de una peluquería para perros y debe apoyar a Yair a superar las decepciones que ha sufrido. Este rol representa para ella una nueva oportunidad de abrirse camino en otro tipo de producciones y fuera de Telemundo. “Mariana llega en un momento muy importante de mi carrera porque había sido actriz exclusiva de Telemundo por ocho años y este es el primer proyecto que hago después de estar en la cadena”, agregó. “La preparación desde que hice el casting fue plasmar en Mariana esa frescura, esa dignidad y esa soltura con la que se maneja y cómo se siente ante la vida. Lo quise mantener durante todo el personaje”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Litzy está satisfecha con este trabajo y espera que el público disfrute los trece episodios de esta primera temporada. “Es la primera vez que me toca hacer comedia y no sabía cómo se iba a ver. Cuando lo vi dije '¡Wow! esto está maravilloso’”, confesó. “Creo que esta comedia está muy inteligente. Se toma con sentido del humor ligero y liviano, todo con mucho respeto, para agradar al público y que se sienta identificado”.

