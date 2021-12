Lito MC Cassidy renunció al éxito por convertirse en padre soltero: "Es un trabajo continuo" Cuando Lito MC Cassidy se quedó con la custodia de su hijo decidió que lo mejor era dedicarse a él y retirarse de la música. Ahora, está de regreso de la mano de grandes cantantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se suele hablar de casos donde celebridades realizan una importante labor como madres solteras; sin embargo, pocas veces se menciona a los famosos que deciden convertirse en padres solteros. Tal es el caso de Lito MC Cassidy, quien estando en la cima del éxito tuvo que tomar la difícil decisión de retirarse de los escenarios para hacerse cargo de su hijo Rafael. "Tengo la custodia de mi hijo y me tocó criarlo", reveló a People en Español. "He alcanzado muchos sueños, pero no quería que mis sueños interrumpieran el desarrollo y la salud interfamiliar, que es bien importante, según me ha enseñado el tiempo y el destino. Quería darle una mejor educación. Una pausa no iba a cambiar el rumbo de la vida", agregó. "Ser padre soltero, y cuando digo padre soltero no es que ande uno con veinte relaciones [románticas], es bien complicado, uno protege la salud mental y emocional de un hijo". El rapero asegura que su experiencia personal lo hizo comprender con lo que una madre debe lidiar. "Logras entender la gran responsabilidad que tiene la mujer y, en esta sociedad tan machista, uno piensa que porque tiene trabajo o económicamente, quizás, como hombre aporta más, es fácil el trabajo de estar en la casa, llevar a los hijos a la escuela, hablar con los maestros, dar un abrazo, saber cuándo regañar y cuando abrazar", advirtió. "Es un trabajo continuo que no dura ocho horas, dura 24 horas todos los días del año. Ocurre una cosa bien bonita, llega una conexión con los hijos; ese amor es la recompensa que con los años te devuelven y sientes que todo el sacrificio valió la pena. El trabajo es continuo y muy fuerte; pero, a la vez, tiene su recompensa que es la que estoy recibiendo ahora", agregó. "Otra persona hubiera pensado en hacer música por la riqueza, yo era rico criando a mi hijo. Cuando digo rico no es económicamente, es felicidad; supuestamente el dinero te hace feliz, pero el amor y el logro de tener una estabilidad emocional con tu familia es la verdadera riqueza". Lito MC Cassidy Credit: Geovanny Andrades Andino SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esa decisión mantuvo a Rafael Sierra Pascual, su nombre real, alejado por varios años del mundo de la música; sin embargo, fue, justamente su primogénito, quien lo incitó a volver. "Me dijo 'papi ponte a trabajar porque quiero disfrutar lo que tú disfrutaste en tu juventud'. Rafael es, prácticamente, mi manager y emprendimos juntos esta jornada que ha sido muy agradable para ambos", mencionó. Así, el cantante produjo, de manera independiente, el disco La jaula de los vivos que tiene 20 temas donde se incluyen colaboraciones con J. Balvin, Daddy Yankee, Tito el Bambino, Yandel y Farruko, entre otros. Con esta producción "estoy trayendo la época dorada de la música, pero la estoy devolviendo actualizada en música y composición". Y confiesa sentirse feliz del resultado. "El tiempo me ha dado un respeto en el género, en la industria. Y mi ética de trabajo también", mencionó. "Muchos eran mis amigos, otros los conocí para la colaboración del disco. Creo que el tiempo me ha bendecido para que muchas personas respeten mi trabajo y tengan una afinidad de ser parte del proyecto; eso para mí es una gran bendición porque tengo artistas de todo tipo de nivel. Estoy sorprendido y contento de tenerlos porque lo que tenía en mi cabeza como sueño se logró". "[Quiero] poder cambiar circunstancias por una positiva es una historia de superación", Lito MC Cassidy Este material discográfico para Lito Mc Cassidy "debe servir de inspiración", busca dar un mensaje de superación para las nuevas generaciones. "Luego de 30 años de haber salido de las circunstancias que salí, un estrato bajo y de sueño mínimo, el poder cambiar circunstancias por una positiva es una historia de superación", comentó. "Tiene una variedad de ritmos, sonidos; rimas y estilos que lo hacen genuino a una época distinta a la que yo comencé en la música", dijo. "Tiene la madurez y la experiencia hecha música". La jaula de los vivos ya está disponible en todas las plataformas digitales; también está disponible el video de "La vendedora de placer".

