La Lista VIP: West Side Story, especial navideño de Univision, Asesino del olvido y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Asesino del olvido ASESINO DEL OLVIDO Credit: Cortesía La serie Asesino del olvido, protagonizada Damián Alcázar, Paulina Gaitán y Erik Hayser, narra la historia de Pascual, un hombre a quien le diagnosticaron principios de Alzheimer y, antes de perder la memoria, decide buscar justicia por un crimen ocurrido en el pasado. En su camino se cruzará con Jimena, una investigadora que está detrás de las pistas de unas muertes misteriosas. Ya disponible en el servicio de streaming de ViacomCBS Paramount+. Película West Side Story West Side Story cuenta la historia clásica de las intensas rivalidades y los amores de juventud en la Ciudad de Nueva York en 1957, esta vez dirigida por el ganador del Oscar Steven Spielberg y escrita por el ganador de los premios Tony y Pulitzer, Tony Kushner. En cines el país el 10 de diciembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christina Aguilera, Ícono de la música en los People's Choice Awards Christina Aguilera music icon peoples choice awards Credit: David Black Durante los People's Choice Awards, la cantante Becky G le entregará el premio 'Ícono de la Música' a Christina Aguilera. Además de ser condecorada, la intérprete de "Genie in a Bottle" entonará sus mejores éxitos musicales durante su esperada presentación. Los premios se transmitirán en vivo el martes 7 de diciembre a las 9pm ET/PT por E! y NBC. Especial navideño Univision le da la bienvenida a la época más especial del año con 'Somos Navidad', un especial de dos horas por las fiestas para toda la familia. El elenco estelar incluye a Mayrín Villanueva, Eduardo Santamarina y Tiare Scanda. Entre las canciones del especial estarán versiones modernas de clásicos villancicos por Banda El Recodo, Chesca, Mau y Ricky, Christian Nodal, Carlos Rivera, Gloria Trevi, Paulina Rubio y Sebastián Yatra. El especial se trasmitirá este sábado, 4 de diciembre, a las 7:55 p.m. Este/Pacífico (6:55 p.m. Centro).

