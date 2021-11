La Lista VIP: Los últimos días de Maradona, Encanto, podcast de Evaluna y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Los últimos días de Maradona Spotify estrena el nuevo podcast Los últimos días de Maradona, una nueva investigación sobre lo que sucedió durante los últimos días de la vida del icónico futbolista argentino Diego Armando Maradona tras su repentina muerte, en noviembre de 2020. La serie revela una investigación profunda y honesta sobre cómo murió Maradona, con entrevistas nunca antes escuchadas con quienes estuvieron más cerca de él en los días previos a su muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Película familiar kotai pelicula sofia vergara marc anthony Credit: Cortesia No te pierdas el estreno de la estelar película animada Koati, producida por Sofía Vergara y Marc Anthony. "Es un gran gusto asociarme a PrendeTV y ofrecer Koati gratis a toda la audiencia hispanohablante en Estados Unidos", dijo Sofía Vergara. "Desde su elenco estelar con algunas de las voces más reconocidas en la cultura latina de la actualidad hasta su influyente mensaje que nos recuerda que en la unión está la fuerza, esta es una película que toda la familia puede disfrutar junta". La comedia la podrás ver el Día de Acción de Gracias a través de PrendeTV. La vida de Lunay en YouTube YouTube Music se ha asociado con Lunay para debutar un nuevo mini-documental que les da a los fanáticos un vistazo al viaje musical de la estrella puertorriqueña, quien habla sobre el amor por su ciudad natal, la importancia de la representación y cómo convertir su sueño en realidad en el cortometraje. "Algo que nunca olvido es que mi papá me enseñó a llevar pasión a todo lo que hago. Voy a buscar a mi musa mientras conduzco y me divierto", dice Lunay en el cortometraje, ya disponible en su canal oficial de YouTube. Película inspirada en Colombia Encanto Credit: Disney Animation Hoy finalmente estrena Encanto, la cinta de Walt Disney Animation Studios que cuenta la historia de la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como un Encanto. Disponible en salas de cines del país. En la sala con Evaluna El podcast En la sala regresa con la segunda temporada presentada por la cantante y actriz Evaluna Montaner de Echeverry, que se lanzará el 1 de diciembre exclusivamente en Amazon Music. Invitados especiales como Camilo, Los Montaner, Sebastián Yatra y Leslie Grace serán algunos de los protagonistas que nos dará momentos muy especiales con conversaciones abiertas y honestas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: Los últimos días de Maradona, Encanto, podcast de Evaluna y más

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.