La Lista VIP: tour de Silvestre Dangond, Hasta que la plata nos separe y más opciones divertidas ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. A bailar con Silvestre Dangond Silvestre Dangond te pondrá a bailar durante su gira de conciertos en las que recorrerá Orlando, New York, Boston, Washington DC, Atlanta y Chicago en Estados Unidos, así como Toronto y Montreal en Canadá. El artista colombiano es considerado uno de los exponentes más emblemáticos de la nueva generación del vallenato y el que tiene mayor proyección internacional hoy en día. Cuenta con el movimiento musical más grande en Colombia, el "Silvestrismo". Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster y en silvestredangond.com. Hasta que la plata nos separe Hasta que la plata nos separe Arte promocional de Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO Telemundo caba de estrenar la comedia romántica Hasta que la plata nos separe. La historia, protagonizada por entre otros, Carmen Villalobos, Sebastián Martínez, Gregorio Pernía, Juliette Pardau, Laura Flores y Lorna Cepeda, relata la historia de amor de Rafael Méndez, un carismático y humilde comerciante, y Alejandra Maldonado, una exitosa ejecutiva de alta alcurnia; quienes se encuentran por accidente provocando un choque de emociones que terminará volcando sus vidas por completo. Inseparables, amor al límite UNIMÁS anunció el regreso de Inseparables, amor al límite, donde diez parejas famosas pondrán a prueba su amor. Mauricio Barcelata se incorpora como conductor y Arana Lemus regresa como reportera on-site y conductora de un nuevo programa digital. Llena de drama, desafíos innovadores y muchas sorpresas, la tercera temporada se estrenará el 17 de mayo a las 10 p.m. hora del este.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La Lista VIP: tour de Silvestre Dangond, Hasta que la plata nos separe y más opciones divertidas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.