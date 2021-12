La Lista VIP: Parot, especial musical de Fin de Año, película de acción y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parot, nuevo thriller político-social parot paramount plus Credit: Cortesia Protagonizada por los actores Adriana Ugarte, Iván Massagué y Michel Brown, Parot es un thriller político-social que se centra en la anulación de la doctrina judicial "Parot" en España en el año 2013, poniendo en libertad a cientos de terroristas, violadores y asesinos sin haber terminado su condena. La serie sorprende a sus espectadores cuando aparece en escena un justiciero que, uno a uno, va asesinando a los excarcelados de la misma forma en que lo fueron sus víctimas, junto a una nota anónima que dice: "Sentencia cumplida". Ya está disponible en Paramount+ SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Especial de Fin de Año fin de ano univision Credit: Univision Univision celebrará el fin de año con programación especial y llena de amor, música y cultura para toda la familia. Primero, la renombrada cantautora Natalia Jiménez creará ambiente con su concierto "Natalia Jiménez, México de mi corazón, volumen II" a las 10 p.m., seguido por "Feliz 2022 con el Gordo y la Flaca" a las 11 p.m. en Univision. Película de acción no time to die dvd Credit: Cortesía Si no pudiste ver la última cinta de Bond, No Time To Die, en las salas de cine, ahora lo podrás hacer desde la comida de tu casa. En esta oportunidad, Bond va tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología. Ya disposable en 4k Ultra HD, Blu-ray y DVD. ¡Salud! sang8ua Credit: cortesia Ingredients: 1 botella de H3 Cabernet Sauvignon, 1 taza de brandy, 2 naranjas cortadas en rodajas, 1 manzana verde cortada en cubos, 1/2 taza de semillas de granadas, 2 palos de canela Preparación: combina todo en un recipiente y refrigerar por un mínimo de tres horas. Cubrir con ginger ale o manzano de sidra champanizada antes de servir. Adorna con las rodajas de naranja y los palos de canela.

