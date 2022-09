La Lista VIP: Exatlón Estados Unidos, gira de Pepe Aguilar y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Séptima temporada de Exatlón Estados Unidos Conducido por Frederik Oldenburg al lado de Chelly Cantú como comentarista deportiva, la séptima temporada de Exatlón Estados Unidos presenta una nueva edición más impactante con los más innovadores circuitos e impresionantes desafíos que pondrán a prueba las habilidades físicas y mentales de una nueva generación de héroes de nivel mundial. Esta edición contará con una sede completamente rediseñada de última generación donde el drama de convivencia será uno de los principales protagonista. Exatlón Estados Unidos estrena el 26 de septiembre a las 7pm/6c por Telemundo. Thor: Love and Thunder Thor: Love and Thunder Credit: Cortesía Thor: Love and Thunder llega en 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD el 27 de septiembre. Los fanáticos podrán agregar la película a su colección de Marvel Studios y acceder a material adicional exclusivo que incluye escenas eliminadas, errores divertidos del rodaje y más. Thor: Love and Thunder de Marvel Studios encuentra al Dios del Trueno (Chris Hemsworth) en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado: uno de autodescubrimiento. Pero sus esfuerzos se ven interrumpidos por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca extinguir a los dioses. Gira de Pepe Aguilar Pepe Aguilar, quien recientemente engalanó nuestra portada digital, continúa llenando estadios con su tour Jaripeo sin fronteras, que ofrece una experiencia deslumbrante y única para todos los asistentes, ya que combina cautivadores juegos de música, con exhibiciones de monta de toros y eventos de rodeo, así como espectáculos acrobáticos ecuestres. Los boletos los pues adquirir en livenationentertainment.com. Hibiscus Margarita hibiscus margarita Credit: Cortessía Para el cóctel de la semana, te proponemos este refrescante cóctel con hibisco. Ingredientes: 1.5 oz El Tequileño Platinum, 2 oz jugo de hibisco endulzado, .5 oz jugo fresco de limón, .5 oz jarabe de agave. Preparación: Añade todos los ingredientes a una coctelera con hielo, agita bien y sirve sobre un vaso con hielo. Decora con una rodaja de limón y hojas de hibisco.

