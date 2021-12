La Lista VIP: Being the Ricardos, el certamen Miss Universo, TeletonUSA, y más ¡Lo que no te puedes perder esta semana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Nicole Kidman y Javier Bardem protagonizan Being the Ricardos Lucille Ball (Nicole Kidman) y Desi Arnaz (Javier Bardem) se ven amenazados por impactantes acusaciones personales, una difamación política y tabúes culturales en el drama Being the Ricardos. La película lleva al público a la sala de guionistas, al estudio de sonido y a puertas cerradas con Ball y Arnaz durante una semana crítica de producción de su innovadora comedia I Love Lucy. La cinta, escrita y dirigida por Aaron Sorkin, estrena el 10 de diciembre en salas de cines del país. Miss Universo 2021 jacky bracamontes christian de la fuente miss universo israel telemundo Credit: Telemundo Este domingo se elegirá a la mujer más bella del universo en la edición número 70 del Miss Universe. La cadena Telemundo presentará una extensa cobertura del certamen, conducido por Jacky Bracamontes y Cristián de la Fuente, y donde la presentadora de hoy día, Adamari López, fungirá como miembro del jurado del certamen, que se transmitirá en vivo de costa a costa desde Eilat, Israel. El evento será transmitido en Telemundo el 12 de diciembre a partir de las 3pm este / 2pm centro / 1pm pacífico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN TeletonUSA: "Contigo todo es posible" Univision Presenta a Grandes Celebridades y Programación Especial para la Trasmisión de 17 Horas de TeletonUSA 2021 Credit: Univision Bajo el tema "Contigo todo es posible", Univision presentará a un deslumbrante conjunto de estrellas, entre ellas, Ana Bárbara, Danna Paola, El Dasa, Lucero, Mijares, Natti Natasha, Paulina Rubio, Gloria Trevi y Sebastián Yatra, para una trasmisión de 17 horas de TeletonUSA, el evento de recaudación de fondos para apoyar el Children's Rehabilitation Institute TeletonUSA (CRIT). El evento, que será conducido por Rafael Araneda, Alejandra Espinoza, Raúl González, Karla Martínez, Galilea Montijo, Alan Tacher y Borja Voces, se transmitirá en Univision el sábado 11 de diciembre a las 10 a.m. Este / 7 a.m. Pacífico. Ángela Aguilar en concierto gira angela aguilar mexicana enamorada Credit: Live Nation La princesa de la música mexicana, Ángela Aguilar, anunció su gira solitaria, Mexicana Enamorada. Producida por Live Nation, el tour comenzará el 18 de marzo de 2022 en Phoenix en el Arizona Federal Theatre y hará paradas en Inglewood, San Francisco, Las Vegas, San Diego, Dallas, San Antonio, Nueva York y Chicago, entre otras ciudades. Los boletos saldrán a la venta a partir del viernes 10 de diciembre a las 10 am hora local en Ticketmaster.com.

