Desde una tabla de quesos hasta un robot aspirador: la lista de regalos que creó Francisca para su boda "Puede ser difícil saber qué regalar", por eso la carismática conductora dominicana creó una lista de regalos en Amazon. Estos son algunos de los artículos que se pueden encontrar en ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Mezcalent La boda religiosa de Francisca y su pareja Francesco Zampogna está a la vuelta de la esquina y la carismática conductora dominicana ya creó su lista de regalos para este día tan especial. "Es una de las maneras en que nuestros seres queridos nos muestran su amor y apoyo al empezar una nueva etapa, pero también puede ser difícil saber qué regalar. Por eso decidí hacer mi registro con Amazon y fue la parte más fácil de planear mi boda", compartió semanas atrás la copresentadora del programa Despierta América (Univision) en las redes sociales. Pero, ¿qué incluyó la también actriz en esta lista de regalos para su boda? Francisca Francisca | Credit: Mezcalent Este lunes, la orgullosa mamá de Gennaro compartió un video por medio de su cuenta de Instagram en el que revela algunos de los artículos que agregó a ese registro al que tienen acceso los invitados a su boda y que les facilitará qué regalarle en su casamiento. Francisca Francisca | Credit: Mezcalent En la lista se pueden encontrar artículos muy variados y de todos los precios, desde una tabla de quesos de bambú hasta un robot aspirador con conexión wifi. Francisca Francisca | Credit: Mezcalent Juego de maletas "Será muy útil a la hora de que me vaya de luna de miel", aseguró la conductora. Francisca Credit: Instagram Francisca Tabla de quesos "Francesco como buen italiano va a quedar fascinado", comentó sobre el producto. Tabla de quesos Credit: Instagram Francisca Robot aspirador "Claramente no podía faltar este robot aspirador con conexión wifi que además funciona con Alexa, ideal para tenerlo en casa", compartió la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015. Robot Credit: Instagram Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Varios de los invitados a su boda ya se han decantado por algunos de estos artículos, como es el caso del empresario y exconductor de Despierta América Alejandro Chabán. "Baby te compré la tabla de quesos", escribió Chabán en la publicación de su amiga.

