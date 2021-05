Famosos solicitan donadores de sangre para el 'marido' de Lisette Morelos El director de cine se encuentra hospitalizado debido a una "emergencia médica". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lisette Morelos, quien graba actualmente en México la exitosa telenovela de Televisa ¿Qué le pasa a mi familia?, no atraviesa su mejor momento a nivel personal. Aunque la actriz mexicana no ha compartido nada a través de las redes sociales, varios compañeros de profesión han estado solicitando a través de las redes sociales donadores de sangre para su esposo, el director de cine Rigoberto Castañeda, quien se encuentra hospitalizado desde hace varios días debido a una "emergencia médica". Una de las primeras en pedir ayuda para el esposo de su amiga fue Sherlyn, quien trabaja con Lisette en el melodrama que protagonizan Mane de la Parra y Eva Cedeño. "Mis amores les quiero pedir un favor enorme. Fíjense que el marido de mi amiga Lisette está hospitalizado y necesita que le donemos sangre. Les voy a dejar en mi siguiente post todos los datos. Ojalá me puedan ayudar", compartió la mamá de André en sus historias de Instagram. Lisette Morelos Credit: Mezcalent Sherlyn no fue, sin embargo, la única integrante del elenco de la telenovela que hizo uso de las redes sociales para aportar su granito de arena a la causa. Julián Gil, quien da vida a la pareja de Lisette en ¿Qué le pasa a mi familia?, también compartió en sus historias de Instagram un mensaje escrito por el propio Rigoberto en el que se recopila toda la información necesaria para poder acudir al hospital a donar sangre. Julián Gil Credit: Instagram Julián Gil "Amigos: estoy en el hospital López Mateos por una emergencia médica. Estoy bien, pero me solicitan donadores de sangre. Cama 25 de urgencias de adultos", reza el mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lisette siempre ha sido muy discreta con todo lo que tiene que ver con su vida privada. De hecho, la actriz de exitosos melodramas como Carita de ángel, Aurora y La impostora tiene muy pocas imágenes en Instagram en las que se deja ver en compañía de su pareja. "No me gusta mucho estar como en chismes y en esas cosas. La verdad es que terminan muchas veces por dañar tu vida personal porque la gente se entera de cosas y luego empiezan a inventar otras y luego se vuelve una boda de nieve que no puedes parar", se sinceraba Lisette en una entrevista que concedió en 2014 con motivo del estreno de La impostora.

