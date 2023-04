Lisardo deja atrás acusación de violencia doméstica En 2022, Lisardo fue acusado de violencia doméstica por parte de una ex, quien llevó el asunto ante las autoridades. Ahora, el actor aclara que sucedió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales de febrero de 2022, ha mujer de nombre Pamela Rodríguez, denunció que Lisardo, con quien tenía poco más de dos años de relación sentimental, la había agredido físicamente luego de que ella descubrió que el actor le era infiel con otras mujeres. Ante ello, se entabló un juicio legal del que salió absuelto. "Ya se terminó y no hablo de eso", advirtió Lisardo al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "No es un motivo para el que haya de darle ningún motivo; no fue ningún motivo, no existió. Ya está demostrado legalmente y no vuelvo a hablar de eso nunca más". El también cantante fue enfático al asegurar que no se manchó su integridad porque no ocurrió dicha violencia de la que fue acusado. "Uno hay ninguna imagen limpia, nunca hubo una suciedad. Solo hubo unos señores de prensa, en algún momento, le dieron demasiada importancia y es lo que hicieron, como ahora. Es revivir algo que no existe; vamos a revivir las cosas que sí existen", enfatizó. "[Mi imagen] nunca se ensució. Siempre he sido una persona, creo que soy un buen padre; lo que puedo. Intento ser buen hombre, intento hacer mi trabajo y eso es lo que importa. Mi vida privada no es tan sucia como la querían pintar". Lisardo Lisardo | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lisardo prefirió hablar de la relación que mantiene con María, la hija que tuvo con Lisset, quien ahora vive con él de tiempo completo. "Mi hija [María] ya tiene 13 años, es toda una mujercita. Campeona de frisbee y sabe cocinar, sabe conducir. Es una niña que se está haciendo grande y está aprendiendo a ser grande", comentó. "Y me está dando ese tipo de historias; además, está muy bien acompañada".

