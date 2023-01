El conmovedor escrito de Lisa Marie Presley antes de morir: "Nada te quita el dolor" "Destrozada" por la muerte de su hijo, escribió un ensayo por el Día Nacional de la Concienciación del Duelo. Sus palabras desprendían la pena que vivía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noticia de la muerte de Lisa Marie Presley ha conmocionado al mundo. Apenas 48 horas después de su paseo por la alfombra roja de los Globos de Oro, fallecía de un paro cardíaco. Tenía 54 años. Su madre, Priscilla Presley, daba a conocer la noticia. "Es con el corazón más triste que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie Presley, se ha ido", expresó en un comunicado. A horas de su partida, han vuelto a salir a la luz algunos de los capítulos de la vida de la hija de Elvis Presley, algunos más tristes que otros. Uno de ellos tiene que ver con el fallecimiento de su hijo, Benjamin Keough, en el 2020, a causa de un suicidio. Una pena que dejó a la actriz "destrozada" y que la empujó a escribir lo que ha sido su último mensaje público. Lo hizo para nuestra revista hermana, PEOPLE, en agosto del 2022, para la que escribió un ensayo sobre lo que supone el dolor de una pérdida y su posterior duelo, el el marco del Día Nacional de la Concienciación del Duelo. Lisa Marie Presley Lisa Marie Presley | Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic El documento aborda la fortaleza que tuvo que sacar de donde no existía tras el fallecimiento de su hijo Ben, con 27 años. Sus otras tres hijas, la necesitaban y tenía que estar por y para ellas. "La pena no para o se va de ninguna forma, un año, o años después de una pérdida. La pena es algo que tendrás que llevar por el resto de tu vida, a pesar de lo que nos quieran dar a entender. No lo superas, no pasas página", resaltó en sus primeros párrafos. "Segundo, la pena es increíblemente solitaria. A pesar de la cantidad de gente que viene en el momento de lo sucedido para estar contigo tras la pérdida, pronto desaparecen y siguen con sus vidas y esperan que tú hagas lo mismo, especialmente cuando pasa un tiempo. Esto incluye también a la familia", prosigue el escrito. Unos sentimientos que conoce de cerca tras la marcha de su hijo. En este ensayo también sorprendió al afirmar que, cuando la muerte es tan prematura, a veces se estigmatiza y culpabiliza, en ocasiones a los padres, sin tener en cuenta ni saber realmente lo que haya podido pasar. "Nada te quita el dolor", insistió refiriéndose a la muerte de su hijo, a quien dedicó un sentido post en sus redes donde mostraba el tatuaje que se habían hecho los dos en el pie y que representaba su amor eterno. Por eso, como conocedora de esta gran pesadumbre, invitó a quienes pasan por lo mismo a que buscasen grupos de apoyo con personas que han vivido esa situación y pueden entender tu sentir mejor que nadie, sin juicios de valor. Como aseguró, Lisa Marie lleva lidiando con la muerte a su alrededor desde los 9 años, cuando perdió a su padre y, hasta cierto punto, ha sabido cómo ir manejándola. Sin embargo, la de su hijo ha sido uno de los golpes mas duros, si no el que más. " No. Simplemente, no ... no no no no ...", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su desgarrador ensayo pide a la gente que no se aleje, que, por el contrario, no eviten encontrarse con esas madres, padres, hijos o hermanos que han sufrido el dolor más grande pues, lo que necesitan, es justamente lo contrario, compañía, amor y calidez humana. "Nunca digan eso de 'no puedo imaginar tu dolor'. Claro que pueden, lo que pasa es que no quieren", expresó sincera. Y esas suposiciones que hace la gente de alrededor de evitar hablar de los seres fallecidos, también es un mito que quiso desmontar. "¡Sí! Claro que queremos hablar de ellos. Eso es lo que nos hace mantenerles vivos en nuestros corazones, así es como nunca serán olvidados, eso es lo que nos mantiene vivos a nosotros también", resaltó. Dos años después de que su ángel partiera, Lisa Marie reconoció que afrontaba vivir como un reto diario que tenía que elegir por sus otras tres hijas. "Es una elección seguir adelante, una que hay que hacer cada día... Sigo adelante por mis hijas. Sigo porque mi hijo dejó claro en sus últimos momentos que el cuidado de sus hermanas era lo que más le preocupaba. Las adoraba y ellas a él", prosiguió. Y concluyó con la frase: "Escrito con todo mi amor y mi dolor". Este ensayo ha vuelto a ser publicado por PEOPLE tras su fallecimiento para que el mensaje de Lisa Marie quede más latente que nunca.

