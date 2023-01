Lisa Marie, hija de Elvis Presley es trasladada de urgencia al hospital Lisa Marie Presley fue trasladada de manera urgente este jueves al hospital en California Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lisa Marie Presley Lisa Marie Presley | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La cantante y compositora Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley y ex esposa de Michael Jackson, fue trasladada al hospital luego de que los servicios médicos fueran llamados a la casa donde vive en California. Según reveló el medio TMZ, Presley, de 54 años, habría sufrido un paro cardiaco. Desde su propiedad en Calabasas se llamaron a los servicios de emergencia médica, cuyo personal la trasladó al nosocomio. Fuentes cercanas a Presley dijeron a TMZ que los paramédicos realizaron resucitación cardiopulmonar antes de llevarla al hospital, gracias a lo cual pudo recuperar el pulso cardiaco. Lisa Marie Presley Lisa Marie Presley | Credit: D Dipasupil/FilmMagic "No está claro cuál es su condición en este momento, pero sabemos que está recibiendo tratamiento en un hospital", asegura la publicación. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Este hecho tiene lugar después de que la única hija de Elvis Presley asistiera con su madre Priscilla Presley a los Globos de Oro 2023, para acompañar a Austin Butler a recoger su premio por su interpretación del llamado Rey del Rock n' Roll en la película Elvis, del director Baz Luhrmann. Presley, quien perdió a su hijo Benjamin Keough por suicidio en el 2020, también es madre de las gemelas Finley Aaron Love y Harper Vivienne Anne, de 14 años.

