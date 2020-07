Lisa Marie Presley, rota de dolor ante el suicidio de su hijo Benjamin El nieto de Elvis Presley murió hoy en Calabasas, California, por un aparente suicidio con arma de fuego a los 27 años. Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Benjamin Keough, el nieto de la leyenda Elvis Presley, falleció hoy domingo doce de Julio a los 27 años de edad, al suicidarse con un arma de fuego en Calabasas, California, según reportó el canal de TMZ. El representante de Lisa Marie Presley, Roger Widynowski, habló con la anglosajona People y les comunicó que la mamá de la víctima está destrozada ante la noticia. “Tiene el corazón roto, está inconsolable y deshecha. Trata de estar fuerte por sus hermanas, sus hijas gemelas de once años y la mayor, Riley. Amaba a ese chico, era el amor de su vida”, aseguró. La hija de Elvis Presley tiene tres hijas, además del fallecido Benjamin. Riley Keough, actriz de 31 años que ha participado en varias películas de terror e independientes. El año pasado apareció en The Lodge. Su padre es el músico Danny Keough. Sus gemelas, Harper y Finley, fueron fruto de su relación con Michael Lockwood. Lisa Marie se sentía especialmente cercana a su hijo. Hace unos años, ambos se hicieron el mismo tatuaje por el Día de la Madre en el año 2009. Un nudo celta que representaba “conexión y amor eternos”, como aseguró ella misma en un tuit. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De su hijo Ben no se sabe demasiado. Sólo que era músico, como su padre y su abuelo. Logró cerrar un muy buen contrato años atrás con una compañía disquera por el que le pagaron 5 millones de dólares. Era físicamente muy parecido a la leyenda del rock, algo que de lo que habló Lisa Marie en más de una ocasión. Ella le escribió una canción llamada “Storm and Grace”. Storm era el segundo nombre de su hijo... Descanse en paz.

Close View image Lisa Marie Presley, rota de dolor ante el suicidio de su hijo Benjamin

