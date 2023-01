La presentadora Lisa Guerrero revela que perdió un embarazo mientras reportaba en vivo En su autobiografía Warrior, la presentadora Lisa Guerrero confiesa que perdió un embarazo mientras reportaba en vivo en el programa Monday Night Football. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lisa Guerrero Lisa Guerrero | Credit: Elizabeth Weinberg La presentadora de origen chileno Lisa Guerrero hace fuertes revelaciones en su autobiografía Warrior. Un capítulo de su vida que comparte fue la pérdida de un embarazo mientras reportaba en vivo en el programa Monday Night Football hace unos años. Lisa soñaba con ser "la Bárbara Walters de los deportes", pero el que comenzó siendo el trabajo de sus sueños se convirtió en una pesadilla. Si bien conseguía entrevistas exclusivas con deportistas como Alex Rodríguez y Shaquille O'Neal, revela que fue víctima de acoso y discriminación en su entorno laboral ya que ciertos colegas hombres —en los medios de comunicación dedicados a cubrir deportes— hablaban constantemente de sus senos y hacían comentarios ofensivos sobre "actos sexuales", insinuando que ella era exitosa como reportera por su físico. También dice que un antiguo jefe en este programa la criticaba constantemente y la maltrataba. En su memoir, a la venta el 24 de enero, Guerrero cuenta que tenía unas 12 semanas de embarazo cuando perdió un bebé mientras reportaba en vivo en Monday Night Football. Ella estaba al aire, reportando en medio de un juego de futbol, cuando perdió su embarazo. Lisa Guerrero Credit: ELIZABETH WEINBERG La presentadora de Inside Edition, de hoy 58 años, ha guardado este doloroso secreto durante casi 20 años. "Fue la culminación de una temporada entera de negatividad y de crueldad", dice sobre la pérdida de su bebé y de su hostil ambiente laboral. Guerrero dice que el bullying puede realmente afectar a una persona, y comparte en exclusiva con PEOPLE, un fragmento de su libro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lisa Guerrero libro Credit: Cortesía En aquel entonces, Guerrero estaba comprometida para casarse con el beisbolista Scott Erickson, de quien salió embarazada, relata en el libro. Un día mientras reportaba para Monday Night Football durante un partido de fútbol, sintió un fuerte dolor en el abdomen. Luego notó que se había mojado entre las piernas y que estaba sangrando. Lisa Guerrero Green Bay Packers vs Oakland Raiders - December 22, 2003 Lisa Guerrero - December 22, 2003 | Credit: Kirby Lee/Getty Images Aunque se sintió mareada y con náuseas, siguió reportando en vivo sobre el juego. Si bien reconoce que debió ir al hospital, tomar una pausa y pedir ayuda a sus colegas, recuerda que siguió haciendo su trabajo ante las cámaras como en "piloto automático". Solo fue al baño para limpiarse la sangre y se puso una chaqueta blanca para cubrir la mancha en su pantalón. En su memoir, Guerrero comparte esta impactante anécdota y el "detrás de cámaras" de su vida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La presentadora Lisa Guerrero revela que perdió un embarazo mientras reportaba en vivo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.