Lis Vega habla de sus adicciones: "Llegué a ser alcohólica y también drogadicta" Lis Vega narra su lucha contra las adicciones y todo lo que vivió para salir adelante. La bailarina hace fuertes declaraciones. La vida de Lis Vega ha sido complicada porque tuvo que crecer con un padre alcohólico que fue fundamental en el desarrollo. De hecho, para tratar de lidiar con sus conflictos personales. La bailarina, quien ha estado en el ojo del huracán por sus arreglos estéticos, habló de su paso por diversas adicciones. "Llegué a ser alcohólica y drogadicta", confesó al programa mexicano de televisión El minuto que cambió mi destino (Imagen TV). "La cocaína ha estado en mi vida por etapas", continuó. "Creo que la adicción más fuerte para mí no fue la cocaína, la adicción más fuerte para mí fue el apego a las personas. Siempre el entrar a una sociedad, el querer ser aceptada, el estar a lado de hombres que eran tóxicos para mi vida y seguir aferrada [a ellos]; la codependencia". La también actriz se sinceró y aseguró que ha atravesado por momentos muy difíciles que la han tenido al borde. "Digo que me he muerto muchas veces en vida y he vuelto a nacer, no solamente he tocado fondo, me morí y renací", enfatizó. "Hubo un momento de mi vida donde, no es que me haya querido suicidar ni mucho menos, ni por mi cabeza pasó, pero sentí que estaba devastada". Lis Vega Credit: Lis Vega Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lis Vega está en un proceso de crecimiento personal constante porque lo único que le interesa es ser feliz y tener una existencia más placentera, por ello, ha dejado atrás las adicciones. "Hace mucho tiempo que no está [la cocaína en mi vida]. Ahorita, a los 43 años, meterme en esa historia, cuando lo que quiero es estar bien guapa y bella". "Se llama evolucionar. La evolución viene de adentro y cuando nos preocupamos tanto por cómo nos vemos, más que por cómo nos sentimos ahí es nuestro problema. Me preocupé más en cómo me sentía a cómo me veía", concluyó.

