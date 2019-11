Lis Vega confiesa con dolor que su romance con la cocaína comenzó a los 13 años La cantante cubana dio su entrevista más sincera y confesó su pesadilla con las drogas, especialmente la cocaína, ese demonio a quien por fin ha ganado la batalla. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sincera, directa y sin censura, así se ha mostrado Lis Vega en su entrevista más dura con Gustavo Adolfo Infante para su canal de Youtube. La cantante cubana no tuvo reparo en contar los episodios más duros de su vida y su viaje paralelo con la droga, esa pesadilla que por fin ha podido dejar atrás. Como bailarina de cabaret tenía que trabajar jornadas interminables en su Cuba natal. Una situación que le puso frente a frente con la cocaína a una edad muy temprana. "(Tenía) 13 ó 14 años, una niña", relata con dureza. "Era una manera de poder aguantar", afirma Vega, quien asegura estuvo enganchada a esa sustancia muchos años. Por fin, después de una larga lucha, ha conseguido ganarle la batalla, pero no ha sido una tarea fácil. "La cocaína es el demonio", dice de esta sustancia. "Es algo que verdaderamente no quiero en mi vida". Lo que sí continua consumiendo es marihuana. No tiene problema en decirlo, en concreto una medicinal que le traen desde California y que le ayuda con la ansiedad. "Me ayuda mucho. (La cosumo) normalmente cuando me voy a acostar o voy a ver una peli o pasar mi día", explica sincera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su pasado no fue de color de rosa, con una familia desestructurada y bajos recursos, al final recurrió a lo que era más fácil y estaba a su alcance en el mundo del cabaret, las drogas y el alcohol. "Yo empecé muy chica, a los 13 años con un padre alcohólico y un sinfín de inseguridades y miedos", dice con la voz rota. Pero no todo ha sido tan feo, ese pasado ya quedó atrás y ahora está repleta de ilusiones y nuevos proyectos en la música con su canción "Malandra", un tema urbano que está quemando las redes. Separada de su ya exesposo, Mauro Riveros, sigue creyendo en el amor siempre y cuando llegue para hacerla feliz, si no, ella se las apaña muy bien solita. ¡Lo mejor para esta nueva etapa Lis! Advertisement

