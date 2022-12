Así celebraron Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo la Navidad ¡Mira las fotos! Tras ganar la Copa Mundial de Fútbol en Qatar, Lionel Messi celebró la Navidad con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos en Argentina. Mira las fotos de la familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lionel Messi tiene mucho que celebrar en el 2022. Además de ganar la Copa Mundial en Qatar, el futbolista argentino tiene el amor de su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. Messi ha dejado claro que su familia es su motor y su más grande fuente de motivación. El futbolista de 35 años posó junto al arbolito navideño para fotos familiares con su esposa y sus hijos, Mateo, Thiago y Ciro. "Feliz Navidad", escribió Roccuzzo, de 34 años, junto al retrato familiar en Instagram. En sus Instagram Stories, Messi —quien tiene más de 410 millones de seguidores en esta red social— compartió un video de su esposa vestida con un sensual vestido rojo, bailando y tomando vino blanco. Lionel Messi Antonela Roccuzzo Credit: Instagram/ Lionel Messi Su amada y sus hijos fueron sus grandes porristas durante el Mundial, y el triunfo de Argentina lo han disfrutado en familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antonela Roccuzzo—quien conoció a Messi cuando ambos eran niños— compartió en Instagram su orgullo por el triunfo de su esposo y su equipo en el Mundial de Fútbol. Lionel Messi Antonella Roccuzzo Credit: Instagram Stories/ Antonela Roccuzzo "No sé ni como empezar. ¡Qué orgullo más grande que sentimos por vos! Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay que pelearla hasta el final. Al fin se dio. Sos campeón del mundo. Nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, lo que deseabas conseguir esto". Lionel Messi Antonela Roccuzzo Credit: (Xavi Torrent/WireImage) Sin duda la victoria sabe más dulce cuando la puedes compartir con tus seres queridos.

