La historia de amor de Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lionel Messi and Antonella Credit: Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images Los ojos del mundo están sobre Lionel Messi tras el triunfo de Argentina en la Copa Mundial de Fútbol. Su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos estuvieron apoyando al futbolista en Qatar. Conoce más la historia de amor de Lionel y Antonela, quienes se conocieron cuando eran niños. Empezar galería Campeón del mundo "No sé ni como empezar. ¡Qué orgullo más grande que sentimos por vos!", escribió Antonela en Instagram sobre su esposo Lionel Messi. "Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay que pelearla hasta el final. Al fin se dio. Sos campeón del mundo. Nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, lo que deseabas conseguir esto". 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Sus mejores porristas Antonela Roccuzzo es la fanática número uno de Messi, con quien tiene tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. 2 de 10 Ver Todo Novios eternos El futbolista quedó deslumbrado por la belleza de Antonela y se hicieron novios cuando eran muy jóvenes. En el 2008 iniciaron su noviazgo. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Que viva el amor La pareja lleva más de 15 años juntos y se casaron en el 2017 en una lujosa ceremonia en Argentina. 4 de 10 Ver Todo Escrito en las estrellas Se conocieron cuando eran niños, en Rosario, Argentina, donde ambos se criaron. 5 de 10 Ver Todo Compartiendo su felicidad La pareja pidió a los invitados de su boda que no les dieran regalos, sino que donaran dinero a la organización sin fines de lucro argentina Techo, que ayuda a los desamparados, reporta Vanity Fair. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Belleza sobra Si bien son una de las parejas más famosas del mundo, han tenido una vida sin escándalos, y han mantenido su relación privada. 7 de 10 Ver Todo Que siga la magia En sus redes sociales ambos comparten románticas fotos, como estas de unas vacaciones a París. 8 de 10 Ver Todo El uno para el otro Ella tenía solo 8 años, y él 9 años, cuando se conocieron. Antonela estuvo a su lado antes de él conocer la fama mundial. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Su mayor recompensa Lionel and Antonela Credit: Photo by Marc Piasecki/WireImage "Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros", escribió Messi tras ganar el Mundial de Fútbol. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

