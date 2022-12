Fuerte revuelo con el mensaje de Lionel Messi tras la muerte del futbolista Pelé El argentino compartió un escrito que ha enfurecido a los seguidores del brasileño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lionel Messi vuelve a ser noticia, esta vez no por su triunfo en Qatar. La muerte del legendario futbolista Pelé dejaba el mundo del deporte de luto. Su figura en el campo hizo historia y sirvió de inspiración para muchos. Entre ellos, el argentino. Por eso, el ganador del mundial ha decepcionado a muchos con el mensaje publicado tras la partida del brasileño. Su escrito escueto y poco emotivo ha causado un fuerte revuelo. Lionel Messi y Pelé Lionel Messi y Pelé | Credit: AFP PHOTO / FRANCK FIFE (Photo credit should read FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) "Descansa en paz, Pelé", escribió en sus cuentas de Twitter e Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para muchos usuarios, un detalle poco generoso para quien fue un grande de la pelota. Las críticas no se hicieron esperar y su despedida se hizo viral, no precisamente para bien. "Para poner eso no pongas nada, has tenido que pensar mucho, madre mía, mente corta", "Pelé celebró la victoria del mundial con un montón de palabras, y él muere y solo pones 'descanse en paz'. ¿Qué tipo de persona eres?", "¿Solo tres palabras? Si no sientes nada por él, no hables nada", "Se dice 'Descansa en paz el mejor de todos los tiempos', aunque te duela", escribieron tan solo algunos notablemente molestos. Junto a su mensaje, el futbolista añadió un par de imágenes juntos durante la entrega del Balón de Oro en 2012, y una de Pelé en el campo en sus tiempos de gloria. ¿Escribir más significa sentir más dolor por una pérdida? El debate está más que servido.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fuerte revuelo con el mensaje de Lionel Messi tras la muerte del futbolista Pelé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.