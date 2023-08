Conoce más al inseparable guardaespaldas del futbolista Leo Messi Lionel Messi pasa todo su tiempo con sus seres queridos y con su guardaespaldas, quien lo sigue a todos lados. Conócelo más. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lionel Messi ha comenzado una nueva vida en Miami junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Además de su familia, hay otra persona que es inseparable al futbolista argentino. Se trata de su guardaespaldas Yassine Cheuko, quien ha generado gran interés. El gordo y la flaca (Univision) reporta que es un exintegrante de los Navy Seals del ejército estadounidense. Es experto en artes marciales y estuvo en zonas de guerra en Iraq y Afganistán. Hoy se dedica a proteger al ídolo del fútbol. Cuando Messi, de 36 años, fue presentado en su nuevo equipo en Florida, estuvo a su lado y ha sido visto cerca de la cancha durante juegos del Inter. El guardaespaldas está pendiente de cada movimiento del futbolista y de los fanáticos que se le acercan. Desde que jugaba en Francia, Messi contrató a este exsoldado, que se ha convertido en parte de su círculo más cercano. Messi, su esposa Antonella Roccuzzo y sus hijos parecen estar disfrutando la Ciudad del Sol. El futbolista recién compartió una foto con su esposa y sus pequeños tomándose un mate durante un descanso de la cancha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lionel Messi Credit: Trevor Ruszkowski/USSF/Getty Images for USSF La pareja también se fue de fiesta junto a Victoria Beckham al restaurante Gekko del cantante Bad Bunny. ¡Sin duda Miami tiene sus encantos!

