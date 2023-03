Lionel Messi y su familia reciben amenaza de narcos: los detalles Sicarios abrieron fuego en un comercio de la familia de Antonella Roccuzzo y dejaron una advertencia para Lionel Messi. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lionel Messi recibió una amenaza. Dos sujetos abrieron fuego en el supermercado Único, propiedad del padre de Antonella Roccuzzo, la esposa del futbolista, en Rosario, Argentina. El negocio recibió 14 impactos de bala y encontraron una nota con un mensaje para el capitán de la Selección Argentina. Después de ganar la Copa del Mundo, el futbolista y su familia atraviesan una difícil situación. Una nota encontrada en el supermercado después del atentado, dice: "Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar". La nota menciona a Pablo Javkin, alcalde de Rosario. Según la prensa argentina, este fue un ataque de sicarios o narcos, que viajaban en una moto y dispararon contra el local. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lionel Messi Antonella Roccuzzo Credit: (Sylvain Lefevre/Getty Images) Hasta ahora, Messi no ha dado declaraciones públicas sobre este escalofriante mensaje. Por su parte, Pablo Javkin pidió que dejaran a la familia en paz, reporta La Nación. "¿Dónde está el presidente", dijo Javkin al hablar con la prensa, pidiendo ayuda para poner orden en Rosario. Esta amenaza ha preocupado a los fieles fanáticos del futbolista, que han seguido de cerca esta alarmante noticia.

