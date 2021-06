¡Otro gol para Lionel Messi! El futbolista es el nuevo embajador del Hard Rock La estrella del Barcelona, Lionel Messi, anotó otro golazo al convertirse en el nuevo embajador del Hard Rock. Con esta importante colaboración, la popular marca de restaurantes, operación de casinos y hoteles marca la celebración de su 50 aniversario. Por Nohelia Castro Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir lionel messi embajador hard rock 50 aniversario Credit: Cortesía La estrella del Barcelona, Lionel Messi, anotó otro golazo al convertirse en el nuevo embajador del Hard Rock. Con esta importante colaboración, la popular marca de restaurantes, operación de casinos y hoteles marca la celebración de su 50 aniversario. "Me siento honrado de colaborar con una marca tan reconocida como Hard Rock, y más aún en un momento histórico como es su 50 aniversario", dijo el futbolista argentino de 33 años a través de un comunicado de prensa. El español actuará como embajador durante los próximos cinco años. Messi se convierte así en el primer deportista en colaborar con Hard Rock. "Es un honor ser el primer deportista que se asocia con una marca respaldada por un gran historial de alianzas con leyendas de la música". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La colección de Messi en el Hard Rock Como parte de este acuerdo con Messi, Hard Rock también ha presentado una nueva colección de merchandising inspirada en su nuevo embajador. Además del logotipo especial del 50 aniversario, las prendas muestran algunos de los símbolos más característicos del jugador, como el león, el número 10 y su propio logotipo. LIONEL MESSI embajador hard rock 50 aniversario Credit: Cortesía "El deporte y la música son parte de mi vida, una combinación perfecta entre mi profesión y mi tiempo de ocio. Unir ambos es un gran acierto, y estoy muy contento de que hayan contado conmigo para celebrar este hito". Por su parte, Jim Allen, presidente de Hard Rock International expresó: "Teníamos muy claro que un hito como este, nuestro 50 aniversario, merecía una colaboración con un icono que apoyara una celebración especial y diferente, y no había mejor elección que el legendario Lionel Messi". lionel messi embajador hard rock 50 aniversario Credit: Cortesía Allen y Messi sellaron este acuerdo con un original intercambio de regalos. Messi le regaló una réplica firmada de su balón de oro, un gesto que Allen correspondió con una guitarra eléctrica diseñada especialmente para él.

