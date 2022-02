Tras desaparecer en Hollywood, ¡encuentran muerta a la actriz de televisión Lindsey Pearlman! Actriz de shows como Chicago Justice, General Hospital y American Housewife, tenía solo 43 años. Aquí los detalles de su trágica muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La búsqueda iniciada por las autoridades de una actriz de Hollywood terminó con la peor de las noticias: Lindsey Pearlman, quien trabajó en famosas series como General Hospital, American Housewife o Chicago Justice, entre otros célebres shows de televisión, fue encontrada muerta después de que su familia avisara a la policía de su insólita desaparición. Hace alrededor de una semana, las autoridades comenzaron a buscar la actriz de 43 años nacida en Chicago en la ciudad californiana de Los Ángeles, en el área del este de Hollywood, donde al parecer fue vista por última vez el pasado domingo al mediodía, en la dirección de 1600 North Mariposa Avenue, afirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles. Tan pronto se emitió el comunicado que alertaba de su desaparición, colegas y amigos de la comunidad angelina de la actriz compartieron el post en las redes, orando por su aparición y rogando que cualquiera con información acerca de Lindsey Pearlman se pusiera en contacto con la policía a la mayor brevedad posible. Lindsey Pearlman Credit: Video Grab Instagram Lindsey Pearlman SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ayer viernes, la LAPD confirmó que algunos de sus agentes recibieron una llamada para investigar la aparición de un cadáver en el área de las avenidas de Franklin y North Sierra Bonita. La persona fallecida fue identificada como Lindsey Pearlman. Las causas de la muerte de la fallecida y las circunstancias alrededor de ésta, están todavía bajo investigación. "Todo el mundo que conocía a Lindsey le amaba. Era cálida, simpática, una amiga fantástica y una brillante actriz", escribía una amiga de Pearlman con el corazón roto nada más salir al aire la devastadora noticia. Después de señalar que era acérrima defensora de los derechos de los animales y de las mujeres, reflexionó acerca de su fallecimiento: "No puedo creer que ya no esté". Descanse en paz. Otro actor de General Hospital falleció recientemente frente a los actores de la película en la que trabajaba.

