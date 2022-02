Lindsay Lohan muestra anillo de compromiso, Khloé Kardashian más delgada que nunca y más fotos de los famosos¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lindsay Lohan Flashes Her Engagement Ring With Fiance in JFK New York Credit: Photo © 2022 The Image Direct/The Grosby Group La actriz luce un hermoso diamante, la hermana de Kim Kardashian luce increíble y más fotos de las celebridades en un solo click. Empezar galería Lindsay Lohan Lindsay Lohan Flashes Her Engagement Ring With Fiance in JFK New York Credit: Photo © 2022 The Image Direct/The Grosby Group A su llegada al aeropuerto JFK de Nueva York, la actriz dejó ver flamante anillo de diamantes. Lohan se comprometió con Bader Shammas tras dos años de noviazgo. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Khloé Kardashian y True Hot Auntie Khloe Kardashian Spoils the Kids with Books! Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group 1 La estrella de telerrealidad se dejó ver más delgada que nunca durante un paseo con su hija en Los Ángeles. 2 de 7 Ver Todo Antonio Banderas y Penélope Cruz Antonio Banderas presenta con Penélope Cruz su nueva película juntos, "Competencia Oficial", Credit: mezcalent El artista español presentó con la actiz su nueva película juntos, Competencia oficial, comedia sobre la industria del cine y el ego que deriva del oficio. Está dirigida por los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Paulina Rubio y Alejandra Guzmán Paulina Rubio presenta los pormenores de su gira "Perrísimas Tour 2022" con Alejandra Guzmán en vía virtual desde Mexico Credit: mezcalent La intérprete de "Ni una sola palabra" presentó los pormenores de su gira 'Perrísimas Tour 2022' con la 'Reina del rock' en vía virtual desde Mexico, con la que recorrerán las principales ciudades de Estados Unidos, en la primera ocasión que estas dos estrellas latinas compartirán un escenario. 4 de 7 Ver Todo Sara Maldonado Sara Maldonado participa en la obra de teatro "Prueba Perfecta Credit: mezcalent La actriz muy sonriente en la presentación de la obra de teatro Prueba perfecta, que tendrá temporada del 4 de marzo al 8 de mayo en el Foro Shakespeare, en la capital mexicana. 5 de 7 Ver Todo Paulina Goto Paulina Goto participa en la obra de teatro "Ghost Credit: mezcalent La actriz lució guapísima ataviada con un vestido azul durante la presentación de la obra de teatro Ghost, que inicia temporada el próximo 3 de marzo en el Teatro San Rafael, en México D.F. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Emilio Uribe Emilio Uribe Credit: M&M The Agency El famoso estilista y maquillista, que ha trabajado con Beyoncé, Shakira, Charlize Theron, entre otras, se tomó las pantallas de Times Square con el proyecto Stars Behind The Stars -un homenaje y sueño cumplido para alguien que hace brillar más a las estrellas. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Lindsay Lohan muestra anillo de compromiso, Khloé Kardashian más delgada que nunca y más fotos de los famosos¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.