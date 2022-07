La familia de Despierta América suma un nuevo miembro El show matutino Despierta América (Univision) tendrá un rostro nuevo a partir del próximo martes con la incorporación de Lindsay Casinelli. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Despierta América sigue creciendo con la suma de una nueva presentadora al elenco del show matutino de Univision. La periodista Lindsay Casinelli, un conocido rostro de TUDN, formará parte del famoso septeto mañanero con toda la información deportiva, anunció la empresa TelevisaUnivision. Nacida en Venezuela, Casinelli cuenta con una larga y exitosa trayectoria en el mundo de la información deportiva. En el 2008 se convirtió en la primera mujer de la cadena en presentar el segmento de deportes para su filial KMEX Univision 34, en Los Ángeles. Desde entonces ha participado y copresentado distintos programas de la televisora, entre ellos Contacto Deportivo, Fútbol Central y República Deportiva, para TUDN (Televisa Univision Deportes Network). En el 2019 fue reconocida como "Top Mujer en Deportes" por Cynopsis Media. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lindsay Casinelli Lindsay Casinelli | Credit: TelevisaUnivision Actualmente se encuentra en Puerto Rico para caminar su primera alfombra roja durante la entrega de Premios Juventud. "Nos encontramos 25 años después. Muchos no saben, pero en esta isla viví momentos muy felices de mi infancia, poco imaginaría que ahora vendría a hacer mi primera alfombra", expresó en su cuenta de Instagram a su llegada a la isla del encanto. La llegada de Casinelli a Despierta América se da alrededor de seis meses después de que el programa diera la bienvenida a su compatriota Jessica Rodríguez, quien se encarga del segmento "El revoltillo digital".

