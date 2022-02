Linda Evangelista muestra como luce tras someterse a procedimiento estético de pesadilla La exsupermodelo Linda Evangelista habla con PEOPLE sobre un procedimiento estético que la dejó desfigurada y muestra su nueva imagen. "Ya no voy a esconderme", afirma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Linda Evangelista La supermodelo Linda Evangelista muestra su nueva imagen a PEOPLE tras someterse a un procedimiento estético que la dejó "brutalmente desfigurada". Si bien fue una de las estrellas más fotografiadas del mundo, adornando portadas de revista y conquistando pasarelas por todo el mundo, hace 5 años que vive escondida del mundo. "Ya no puedo vivir así, escondiéndome y sintiendo vergüenza. Ya no podía vivir con este dolor. Finalmente estoy dispuesta a hablar", dijo Evangelista, de 56 años a PEOPLE. En la más reciente edición de la revista, muestra las huellas que dejó el CoolSculpting —un popular procedimiento para congelar la grasa corporal, que ha sido promovido como una alternativa no invasiva a la liposucción. En septiembre, Evangelista demandó a Zeltiq Aesthetics Inc, la compañía dueña de CoolSculpting, por $50 millones por daños ocasionados. Evangelista afirma que no ha podido trabajar desde someterse a siete sesiones de CoolSculpting en la oficina de un dermatólogo de agosto del 2015 a febrero del 2016. Tres meses después de estos tratamientos, comenzó a notar masas debajo de su piel en la barbilla, los muslos y la zona alrededor del brassiere. Las mismas zonas de su cuerpo que ella quería reducir ahora estaban creciendo y endureciéndose. Además sintió entumecimiento y fue a ver a su doctor. Tras intentar hacer dieta y más ejercicio, y llegar a pasar hambre para recuperar su figura, notó que no había cambio. "Pensé que estaba perdiendo la cabeza", recuerda sobre su estado de desesperación. Linda Evangelista Credit: Splash News/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llegó a sentirse tan mal con su reflejo que no quería salir a la calle. "Yo amaba estar en la pasarela. Ahora odio encontrarme con alguien que conozco", cuenta entre lágrimas. Su médico la diagnosticó con hiperplasia adiposa paradójica (PAH), un efecto adverso poco común de la criolipólisis, en la que se forma una masa endurecida de grasa localizada. Linda Evangelista El procedimiento fue aprobado por la FDA en el 2010. Evangelista intentó reparar el daño sometiéndose a cirugías de liposucción en junio del 2016 y julio del 2017, pero no dio resultado. "No mejoré ni un poquito", lamenta. "Ya no me miro en el espejo", añade. "No me parezco a mí". Linda Evangelista Por su parte, CoolSculpting expresó a PEOPLE que este procedimiento "ha sido bien estudiado" y se han realizado "más de 11 millones de tratamientos alrededor del mundo". La supermodelo dice que espera que contar su historia la ayude a sanar de este trauma y motive a otras personas que estén sufriendo situaciones similares. "Ya no voy a esconderme", afirma.

