Lincoln Palomeque y Carolina Cruz anuncian su separación La presentadora Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque formaban una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. Son padres de dos hijos, Matías y Salvador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de meses de especulaciones, el actor Lincoln Palomeque y la presentadora Carolina Cruz, ponen fin a los rumores sobre su relación y confirman su separación. A través de sus redes sociales, la pareja anunció que habían decidido terminar su larga relación, pero que continuarían como amigos para poder seguir con la crianza de sus dos hijos, Salvador y Matías. Fue la presentadora quien compartió la noticia en sus historias de Instagram la tarde de este lunes, la cual luego fue compartida por el actor. Cruz aclaró que el anuncio no pretendía ser un comunicado de prensa, sino información sobre su situación para todos sus seguidores. "Este amor de muchos años se transformó y se ha convertido en respeto, apoyo y trabajo en equipo", expresó. "Llevamos muchos meses trabajando en nuestra familia, en sanar para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida. Salvador y Matías son nuestro más grande tesoro y por ellos estamos manejando las cosas con todo el amor y respeto posible". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carolina Cruz y Lincoln Palomeque Carolina Cruz y Lincoln Palomeque | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for LARAS; John Parra/Getty Images for LARAS Cruz aclaró que no existe un culpable en la separación y que lo único que tanto ella como el actor desean es la felicidad. "Aquí no hay malos, aquí solo hay buenos seres humanos con ganas de buscar la felicidad y la tranquilidad día a día", aseguró en el texto firmado por la pareja. Además, destacó que no hablarán más del tema y pidió respeto para sus hijos. El actor, por su parte, agradeció el cariño y apoyo de sus seguidores ante la situación. A mediados del año pasado, a pesar de los fuertes rumores que apuntaban el fin de la relación, Cruz negó estar separada alegando que la ausencia del actor en su familia se debía a los diferentes compromisos de trabajo. "No estamos separados. Lincoln está en dos producciones. Pobrecito, le ha tocado durísimo, se le juntaron las dos entonces si no está en un lado, está en el otro. ¡Qué pecado! Viene, cambia maleta y vuelve y se va. Le ha tocado muy duro la verdad", dijo en una transmisión en vivo en Instagram. Pero las especulaciones tomaron más fuerza a finales del 2021, cuando los tortolitos se negaron a compartir fotos navideñas en familia. En aquel momento, al parecer, no estaban preparados para hacer pública su ruptura, la cual llega tras más de 13 años de relación. Palomeque afronta desde hace un tiempo especulaciones que lo vinculan con la cantante Farina, con quien aparentemente festejó su cumpleaños en República Dominicana la semana pasada, pero ninguno de los dos se ha expresado al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lincoln Palomeque y Carolina Cruz anuncian su separación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.