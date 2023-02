¡Divino arte! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Divina GranSparkle Switch n' Play, presents VAMP! Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Música clásica, ballet, tributos a grandes leyendas, ópera y también obras burlesque con actuaciones drag es lo que ofrece hoy por hoy Lincoln Center. Uno de los recintos culturales más importantes de Nueva York abrió sus puertas al colectivo Switch n' Play. Este famoso colectivo drag de Brooklyn establecido en 2006, ganó el premio Best Burlesque Show en los Brooklyn Nightlife Awards en 2017, 2018 y 2019, y también ha sido reconocido en las categorías Best Drag Show y Hall of Fame. El éxito de este grupo se debe a sus brillantes talentos que invluyen Divina GranSparkle, K.James, Miss Malice, Nyx Nocturne, Illustrious Pearl, Vigor Mortis y Zoe Ziegfeld. Divina GranSparke, habló en exclusiva con People en español sobre el show Switch n' Play, presents VAMP!, que se presentó ayer y el día de hoy en David Rubenstein Atrium. Empezar galería Puro vampiro Miss Malice Lincoln Center - Switch n' Play, presents VAMP! Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus "¡VAMP es sexy! Pero si eso no es motivo suficiente para ver el espectáculo", dice Divina, quien también se presentará este sábado a las 8 pm en David Rubenstein Atrium. "Habrá drama, pedrería, risas, cabello grande, y sin duda, también te emocionarás hasta las lágrimas". 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Switch n' Play present: VAMP! Divina GranSparkle Lincoln Center Credit: Ciro Gutierrez @ciroinfocus "Switch n' Play present: VAMP! es una celebración de todas las cosas queer y decadentes", dice Divina GranSparkle quien tiene ascendencia hispana . "Históricamente hay mucha conexión entre vampiros y queers, especialmente el sentido de la alteridad". 2 de 10 Ver Todo Una historia en el escenario Divina GranSparkle BTS en el Lincoln Center - Switch n' Play, presents VAMP! Credit: Ciro Gutierrez/@ciroinfocus "Cada artista contará una historia a través de su actuación", dice Divina mientras afina detalles de su vestuario antes de salir a escena en el Lincoln Center. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Sexta edición Divina GranSparkle Lincoln Center - Switch n' Play, presents VAMP! Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus "Esta será nuestra sexta edición de este espectáculo", cuenta Divina junto a la invitada de la noche Sasha Velour en el camerino. 4 de 10 Ver Todo Detalles único Miss Malice Lincoln Center - Switch n' Play, presents VAMP! Credit: Ciro Gutierrez/ @Ciroinfocus "Switch n' Play le ofrece una variedad de actuaciones drag y burlesque y nuestros artistas invitados son de renombre mundial", cuenta Divina junto a Sasha y Miss Malice. "Estás viendo un espectáculo que realmente no verías en ningún otro lugar". 5 de 10 Ver Todo No todo ha sido sencillo Divina GranSparkle Lincoln Center - Switch n' Play, presents VAMP! Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus "El covid nos pasó factura a todos. Estábamos tan acostumbrados a conectarnos en persona, en el escenario y después de los espectáculos. Personalmente, la parte más difícil para mí fue perderme el tiempo entre bastidores preparándome para los espectáculos", confiesa Divina en acción en el Lincoln Center. "Esos son momentos realmente hermosos e íntimos de unión mientras nos ayudamos con las pestañas o nos subimos la cremallera de un atuendo y hablamos sobre nuestro día, lo que estábamos emocionados o nerviosos por llevar al escenario [se extrañaron]", y agrega. "Pasamos de eso a interacciones virtuales". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Se logró el cometido Divina GranSparkle BTS en el Lincoln Center - Switch n' Play, presents VAMP! Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus "Fue un gran ajuste [la pandemia], pero los siete estamos profundamente comprometidos con nuestras actuaciones, pero también entre nosotros y con lo que creamos, no solo con nuestras actuaciones, también con el espacio que creamos para nuestra audiencia", dice Divina ya lista para salir a escena. "El último VAMP sucedió virtualmente y aunque no fue lo mismo que un show en vivo, fue una experiencia increíble que trajo alegría a muchas personas durante un momento difícil". 7 de 10 Ver Todo La creadora Miss Malice Lincoln Center - Switch n' Play, presents VAMP! Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus "Switch n' Play se formó en 2006 originalmente como un colectivo drag king. K James se unió en 2008", cuenta Divina. "Miss Malice se unió en 2009 y estaba trabajando en la puerta. Eventualmente, ella comenzó a presentar los programas". 8 de 10 Ver Todo La invitada especial Sasha Velour Lincoln Center - Switch n' Play, presents VAMP! Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus Sasha Velour fue una de las invitadas del primer show. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio The Illustrious Pearl Theillustriouspearl Lincoln Center - Switch n' Play, presents VAMP! Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus "The Illustrious Pearl, Vigor Mortis, Zoe Ziegfeld y yo hemos estado juntos durante casi 8 años", cuenta Divina, (en la fotos The Illustrious...) "Estábamos haciendo shows en Branded Saloon, un bar pequeño en Brooklyn. En 2019 las filas de personas que esperaban para ver el show eran tan largas que no pudimos lograr que todos entraran, así que comenzamos a hacer presentaciones en lugares más grandes como National Sawdust, The New York Public Library y Brooklyn Museum. En estos días, puede encontrarnos con mayor frecuencia en Littlefield en Gowanus", y finaliza. "Ven a un show, te sorprenderás y te sentirás como en familia". 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

