La actriz Lina Tejeiro hospitalizada de urgencia por un problema de salud La actriz colombiana Lina Tejeiro encendió las alarmas al aparecer en una cama de hospital en Bogotá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lina Tejeiro Credit: Instagram / Lina Tejeiro La actriz Lina Tejeiro generó preocupación entre sus fan al aparecer en una cama de hospital en Bogotá, Colombia, aunque luego aseguró que todo estaba bajo control. "Gracias a todos los que están preocupados por mí. Estoy hospitalizada desde ayer porque tenía un dolor de espalda que me estaba matando y se me empezó a ir hacia la vejiga", dijo la actriz en su cuenta de Instagram. "Resulta que yo sufro de reflujo urinario, o sea se me devuelve el chichí y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita", añadió. "Me vine para la clínica y me están estabilizando porque tenía todos los síntomas para otra pielonefritis, porque siempre me da eso. Gracias a Dios ya tengo el dolor controlado", aseguró. De inmediato sus seguidores comenzaron a ofrecerle consejos a Tejeiro o a culparla de haber tenido relaciones sexuales sin protección, pero ella los calló. "Voy a aclararles algo porque supuestos doctores de Instagram me están diciendo que me pasó por tener relaciones sin protección. A ver, hace días no pasa, y yo sufro de reflujo urinario. Es decir, yo hago chichí y el último poquito se me devuelve. Eso hace que no evacue completamente la orina y genere infecciones urinarias", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar del mal momento, Tejeiro ha sido muy mimada por sus seres queridos, en especial por su mamá Vibiana Tejeiro y su novio Juan Duque, quien se apareció en el hospital con flores y sorpresas para la actriz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La actriz Lina Tejeiro hospitalizada de urgencia por un problema de salud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.