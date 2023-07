¡Hija de Lili Estefan debuta en el escenario de Premios Juventud y se roba el show! Lina Luaces brilló en la entrega de estos galardones y demostró su talento frente a las cámaras. "Mi momento favorito", expresó orgullosa Lili. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves, los Premios Juventud tiraron la casa por la ventana para tener una de sus ediciones más espectaculares desde Puerto Rico. Además de artistas invitados de primera línea como fueron, entre otros, Paulina Rubio, Chiquis Rivera y Shakira, la triunfadora de la noche, hubo colaboradores estrella que hicieron de este evento uno muy especial. Entre esas personas estaba Lina Luaces, la hija de Lili Estefan. Ha sido la presentadora quien, con gran orgullo, ha presumido el importante papel de su hija y lo bien que se desenvolvió en su trabajo. Y no, no ha sido solo el de desfilar por la alfombra como una de las mejor vestidas, ¡hay más! Lili Estefan y Lina Luaces Lili Estefan y Lina Luaces | Credit: IG/Lina Luaces Ocurría durante uno de los momentos cumbre de la velada. Shakira recogía uno de sus 8 premios ante los gritos y la locura de sus fans. Emocionada y sin parar de sonreír, la colombiana recibió este galardón de manos de la joven modelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lina no solo cumplía un sueño profesional, sino también personal. Admira a la artista y es seguidora de sus canciones, así que hacerle entrega del premio fue un honor. Lo bueno es que no solo fue eso. "Mi momento favorito de los Premios Juventud, no solo cuando mi hija Lina le entrega el trofeo a Shakira, ¡pero también el abrazo que después se dieron! Felicidades Shak por esos 8 premios más que merecidos y Lina fue la más FELIZ estando a tu lado", escribió la conductora junto a las imágenes. El abrazo fue de lo más cariñoso y la prueba de la magia que allí se vivió. Una noche que seguro ninguna de las tres olvidará.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Hija de Lili Estefan debuta en el escenario de Premios Juventud y se roba el show!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.