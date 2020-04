Lin-Manuel Miranda a los sanitarios durante coronavirus en Nueva York: "Son unos héroes" El intérprete de Hamilton envió un video a los equipos médicos de New York que se enfrentan como verdaderos héroes a la pandemia del Covid-19 que azota la ciudad y se deshizo en halagos. Estas fueron sus palabras... By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lin-Manuel Miranda agradeció a los trabajadores médicos y sanitarios de la ciudad de Nueva York por ser héroes. “Son héroes y están haciendo un trabajo increíble”, dijo el actor a los empleados en un video que envió a los hospitales de New York Presbytarian, donde están enfrentando ahora el tremendo azote del coronavirus de forma desoladora. Un bello gesto del intérprete de Hamilton a la ciudad que le vio nacer y donde creció. “Solo quiero agradecer a los más de cincuenta mil trabajadores de NewYork-Presbyterian quienes están trabajando de forma tan dura a diario para mantenernos a salvo”, dijo Miranda en el clip. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Sé que todos Vds. tienen familia, sé que se están exponiendo en la primera línea del frente. Nunca imaginaron verse así. Son héroes y están haciendo un trabajo impresionante. Estoy muy agradecido por su servicio, la ciudad de Nueva York está muy agradecida también. Muchísimas gracias. Sigan adelante y déjennos saber cómo les podemos ayudar”. Image zoom El mensaje coincidió con la fecha en que Miranda se reunía con el cast de Hamilton para sorprender a una súper fan de nueve años llamada Aubry en el segundo episodio de John Krasinski, Some Good News, donde le cantaron su tema favorito, ya que no podía asistir al teatro por culpa de la pandemia. En la tarde del lunes, el estado de Nueva York registró más de 130.000 casos de coronavirus y casi cinco mil muertes por Covid-19. Solo en la ciudad de New York se encuentran más de 72.000 enfermos y se llevan contabilizadas más de tres mil muertes a causa de este terrible brote. Advertisement

Close Share options

Close View image Lin-Manuel Miranda a los sanitarios durante coronavirus en Nueva York: "Son unos héroes"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.